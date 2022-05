2022-ben is Total Dance Festival a Budapest Parkban! Felkészültél az igazi Total Dance őrületre? 2022-ben újra maxra tekerjük a hangulatot a Budapest Parkban! Nyissuk együtt a szezont a 90-es és 2000-es évek legnagyobb világsztárjaival és a hazai élvonallal! Profi táncosok, egyedi show elemek, jéghideg italok, minden, amit a Total Dance Festival Cabrio-n megszokhattál! A jó hangulat garantált, ezt a bulit semmiképp ne hagyd ki! Készen állsz? Mutatjuk, kivel bulizhatsz együtt május 21-én!⬇️ 90-es évek: Layzee aka Mr. President

IceMC

Rednex 2000-es évek: Basshunter

Italobrothers És a magyar élvonal képviselői: Kozmix, Krisz Rudolf, UFO, Náksi, Sterbinszky, Erős vs Spigiboy, Peat Jr., DJ André, DJ Pégé, Juhász Laci Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/900059590696022 Jegyvásárlás: https://www.budapestpark.hu/events/total-dance-festival-cabrio-20220521 https://totaljegy.hu/esemeny/cabrio-2022/ [2022.05.18.]