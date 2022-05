Kreatív Hangtér nyílik a Magyar Zene Házában Nyolc nagyszabású, egyedi tervezésű hangkeltő installációval várja a látogatókat szerdától a Liget Budapest projekt keretében megvalósult Magyar Zene Háza (MZH) új kiállítása, a Kreatív Hangtér. A január végi nyitás óta az MZH állandó kiállítása, Hangdómja, élőzenei koncertjei, családi és egyéb programjai már több mint 260 ezer látogatót vonzottak, egy hete pedig megnyílt a szabadtéri színpad is - mondta el a Kreatív Hangtér keddi sajtóbemutatóján Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa hangsúlyozta: a Magyar Zene Háza egy igazán élő, fantasztikus intézmény lett, amely márciusban Cannes-ban, a világ legnagyobb és legrangosabb ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en a fődíjat nyerte el.

Most bontakozik ki igazán a Liget Budapest projekt, érik be a tízéves munka gyümölcse - jegyezte meg Baán László, hozzátéve: a Magyar Zene Házával egy lepusztult irodaház-komplexum helyén, egy tájsebet begyógyítva jött létre "a világ egyik legklasszabb zenei intézménye".



Belépve ide mindenki eldöntheti saját maga, hogy a Városliget elpusztítása vagy újabb fénykora kezdődött meg - vetette fel.

Baán László arról is szólt, hogy a Liget Budapest projekt eredményeként, az MZH közelében még májusban megnyílik Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Házában pedig ősztől várja a látogatókat az első időszaki kiállítás, amely a magyar könnyűzene történetét fogja bemutatni.

Horn Márton, az MZH intézményigazgatója közölte: a Kreatív Hangtér installációinak koncepcióterveit Váczi Dániel zenész, a hangszerkészítőknek szóló nemzetközi megmérettetés, az amerikai Guthman-díj idei fődíjasa készítette, aki a Medence-csoporttal közösen hozta létre az itt kipróbálható nyolc egyedülálló hangszert, illetve hangképző installációt.



Mint elmondta, a Kreatív Hangtér korcsoporttól függetlenül mindenki számára nyitott. Kisebbeknek is élvezetes játék a HANGolyópálya, ahol a látogatók építhetik meg a golyók zenei útvonalát, a Ritmushajtányon, egy zakatoló akusztikus ritmusgépen pedig négyszólamú ritmuskompozíciókat lehet létrehozni, melyek vetített animáción vizuálisan is megjelennek.

A Hangfestővel énekelve vagy zongorázva a hangok segítségével színes formák kelnek életre, melyeket egy holoventilátor jelenít meg.



A Kreatív Stúdióban vetített oktatóvideókon keresztül bárki megtanulhat egyszerű akkordokat, dallamokat, ritmusokat gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron, dobon, de kipróbálhatja magát énekesként is, míg a Ligeti György által inspirált Orchestrion installációban karmesterként vezényelhetnek a látogatók.





