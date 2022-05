Képgalériák • Follow the Flow koncert a Budapest Parkban Follow the Flow koncert a Budapest Parkban - képekkel Idén először voltunk a Parkban, úgyhogy számba vettük a változásokat: lebontották a középső blokkot, így többen többet látnak, illetve magasabb a színpad, így hátulról is jobban látszanak a fellépők. A büfék, a mosdó, a tömeg - minden más változatlan, beleértve a valóságot kint hagyó hangulatot is - imádjuk! Az előzenekar a GranCanada volt, klassz volt, hogy ekkora közönség előtt is bemutatkozhattak. A Follow the Flow-nak idén ez volt az egyetlen koncertje a Budapest Parkban, úgyhogy megadták a módját: volt kifutó a színpad előtt, közelebb lehettek a rajongókhoz és a fénytechnika is különleges volt, tényleg nagyon jól nézett ki. A hangtechnika viszont rossz volt: elől oldalt konkrétan semmit nem lehetett hallani, a rap szövegek érthetetlenek voltak, a refrént pedig arról ismertük fel, hogy a közönség mit énekel éppen. Érthetetlen, hogy ezen a szinten miért nem lehet ezt jobban megoldani. A show viszont hasonló volt, mint eddig: a Follow the Flow kb. összes dala slágernek számít, az összeset ismerjük és szeretjük, ahogy a közönség többi tagja is, így az egész este egy nagy, közös éneklés volt sok ezer más emberrel. Az én személyes kedvencem egyébként is, és ezen a koncerten is az Anyám mondta című dal volt: Szakács Gergő akusztikusan, és szerintem gyönyörűen énekelte el. Kettővel később következett a zenekar egyetlen vidám dala - Fura Csé konferálta így fel - a Gavallér, még később a ráadásban pedig az egyetlen szóló dal Szakács Gergőtől a Képtelen (ezt is kivülről tudta mindenki).



Végül Nem fogadok szót, Érdekemberek és Nem tudja senki. A koncert után pedig következett a szokásos házibuli a Parkban - szuper latinos zenék voltak egyébként. A Budapest Park következő koncertjeiről szokás szerint tájékozódni tudsz a Facebook oldalukon (https://www.facebook.com/budapestpark/events/), csak júniusban például 3-án lesz Majka & Curtis, 11-én Scooter, 17-én Wellhello, 18-án Thomas Anders - remélem, ezeken a bulikon jobb lesz a hangosítás.



A Follow the Flow is folytatja a turnézást (https://www.facebook.com/followtheflowofficial/events): május 27-én Nagyváradon, júniusban pedig Pécsett, Pápán, Szigligeten, Zalaegerszegen és Sopronban a VOLT-on lépnek fel... Tóth Noémi Follow the Flow koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra [2022.05.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu