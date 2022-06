Második albumán dolgozik a Samas!

Sűrű a nyári programja a népszerű metál zenekarnak

Egyre több helyen lehet találkozni a Samas zenekarral, akár a sajtóban, akár a fesztiválok és - klubok színpadain keresgélünk. Az unikális felállású, női dobossal rendelkező zenekar az elmúlt napokban számolt be róla, hogy megkezdte munkálatait a második nagylemezén, melyre már két dalt is rögzített a stúdióban, amelyek a tervek szerint hamarosan napvilágot látnak majd.



A Kárász János - ének, Kárászné Lukács Szilvi - dobok, Kárász Dániel - gitár és Túróczi Péter - basszusgitár felállású négyes természetesen a koncerteken is prezentálja majd az új dalokat, az idei évben a hazai koncertek mellett visszatérnek a Kanizsa Fesztre is a srácok, a Vajdaságba.



A Samas legutóbbi klipje a Feszültség, amely már közel 40 ezres megtekintésnél jár a legnagyobb videómegosztó portálon, kattintás után megtekinthető:

[2022.06.08.]