Újra lesz Balkan Party - íme a szeptemberi kínálat A nyári pihenés után a Balkan Party egy olyan helyre látogat, ahol még nem voltak, a belvárosi bulinegyed egyik legvidámabb szórakozóhelyén, a Füge Udvarban (1072 Budapest, Klauzál u. 19) mulategy nagyot egy nagyot szeptember 17-én! Balkan Party

Szeptember 17. szombat

Füge Udvar (1072 Budapest, Klauzál u. 19) Kapunyitás 20.30h 21h Egy falat Vajdaság c. könyvet bemutatja Tóth Lívia Hét Nap főszerkesztő és Kartali Róbert Hét Nap főszerkesztő-helyettes 22h Yu party (balkáni mulatós zene) Rezidens: DJ Macsity

Balkáni gasztrosarok a Balkan Grill jóvoltából: pljeskavica Belépő: 2500 Ft A könyvbemutató keretében ezúttal a vajdasági gasztronómia színes és izgalmas világába kalauzolunk el benneteket, az Egy falat Vajdaság c. könyvet Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztője és Kartali Róbert, a Hét Nap főszerkesztő-helyettese mutatja be. A gazdagon illusztrált gasztronómiai könyvben a térség ételeit, italait, hagyományait, szokásait is bemutatják a szerzők. A hetilap munkatársainak saját receptjei, valamint egy vajdasági gasztronómiai naptár is helyet kapott. Az irodalmi szövegekkel, receptekkel, történetekkel gazdagított könyv az ünnepi ételeket, az évszakokhoz köthető terményeket, ízeket is bemutatja. A vajdasági gasztronómiai rendezvények, főzőversenyek, falunapok is helyet kaptak a kiadványban. Így felcsigázva az ízlelőbimbóikat, rögtön kóstolni is lehet a helyszínen, a Balkan Grill pljeskavicáit, majd irány a táncparkett, 22h-tól DJ Macsity táncoltat meg bennünket, egymásba karolva énekelnek majd, örülnek egymásnak és a sok pozitív, vidám embernek körülöttük. Amire figyeljen minden törzsvendégü: korlátozott a helyszín befogadóképessége, ezért érdemes időben jönni, elég gyorsan telt ház lesz. Itt tudjátok követni a bulival kapcsolatos híreket, legfontosabb tudnivalókat: https://www.facebook.com/YuParty FB esemény: https://fb.me/e/2YZwNvAtA [2022.08.21.] Megosztom: