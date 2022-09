Szombat este elstartolt az X-Faktor 2022-es évada. "Ez lesz a valaha volt legjobb X-Faktor” – Így indult a tehetségkutató tizenegyedik évada Magyarország legnépszerűbb tehetségkutatója a vadonatúj évadban is teljesen megújul, hiszen idén a mentorok saját maguk választhatják ki a versenyzőiket. Herceg Erika, ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti hatalmas lelkesedéssel vágott bele a Válogatóba, és teljesen biztosak benne, hogy az új szabályoknak köszönhetően az idei X-Faktor lesz az eddigi legnagyobb durranás. Puskás Peti megfogadta, hogy idén nem bánik kesztyűs kézzel a versenyzőkkel, és kizárólag a valódi tehetségeket fogja keresni. Laci sehogy sem tudta túltenni magát mentortársa pálfordulásán, de hiába nógatta barátját, Peti hajthatatlannak bizonyult. Végül azonban megtört a jég, Laci pedig nem bírta tovább, és könnyekben tört ki. Lacinál akkor is eltört a mécses, amikor a gyermekotthonban nevelkedett Berry lépett a színpadra. A produkció után elismerősen nyilatkozott a srácról: Nemcsak ahhoz van bátorságod, hogy ezt leírd, hanem hogy mindenki előtt előadd. Beri Zsolt ezzel a produkciójával édesanyjának szeretett volna üzenni, aki 3 éves korában hagyta magára a versenyzőt testvérével együtt. Remélik, talán ez a szereplés majd elindít benne valamit, és felkeresi őket ennyi év után. Az Éjjel-Nappal Budapest sztárja is meghódította a színpadot zenekarával. A LongStoryShort! nevezetű formáció rendkívüli céllal érkezett az X-Faktorba: küldetésüknek érzik, hogy minél népszerűbbé tegyék Magyarországon a pop-punk zenei stílust. ByeAlex dicsérő szavakkal illette a zenekart, és már most felajánlotta a segítségét: Szívesen segítenék abban, hogyan lehetne ez sokkal izgalmasabb. Ha odáig eljutunk, írnék veletek dalokat. Az első Válogató adás utolsó fellépője Bodrogi Gyula unokája volt. Amikor kiderült, hogy a 17 éves versenyzőnek a Jászai Mari-díjas színész a nagypapája, az egész stúdiónak leesett az álla. Enikő Labrinth világslágerével lopta be magát a mentorok szívébe, akik nem győztek áradozni a produkció után: „Büszke vagyok, hogy ilyen tehetségek vannak Magyarországon" – lelkendezett Erika. Nézd vissza a válogatót. [2022.09.04.] Megosztom: