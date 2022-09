Megérkezett a Gone: A Fonogram-jelölt páros újra összeállt A prémium house zenét delegáló DJ/producer, Nigel Stately méltó módon búcsúztatja a nyarat, ugyanis a korábban rangos díjra jelölt, kanadai-magyar szerzőtársával, Moonessaval készített egy újabb sikervárományost. Érzéki énekkel, és felemelő melódiával itt a „Gone”. Nigel Stately neve az évek során egybeforrt a hemzsegő klubélet és minőségi elektronikus zene emblémájával, hiszen már 10 éves a dj Deep Café mix- és partysorozata, amellyel teltházas bulik sokaságát idézett elő, és számos sikert ért el nemzetközi szinten. A Rádió1-en is rezidens lemezlovas az utóbbi években rendre felkerült a Fonogram-jelöltek listájára, idén a T.O.M-mal közös „Just Can't Let You Go” és a tehetséges énekesnővel, Bettivel létrehozott „Lost In A Lie” kapott kitüntető figyelmet. Nigel Moonessaval is alkotott dalt, amit elismert a szakma, így nem volt kérdés, hogy újra osztozzanak a zenealkotás élményében: „Jennifer Jung, azaz Moonessa egy nagyon tehetséges dalszövegíró és énekesnő, akivel mindig öröm új felvételt készíteni. A „Just Can’t Let Go” szövegét is ő készítette és már egymilliós megtekintés felett jár a szám. Amikor a „Gone” készült csak arra gondoltunk, hogy megadjuk a tiszteletet ennek az észbontó nyárnak” – mesélte Nigel debütáló szerzeményük születését. Az újdonság feelgood videóklippel együtt élvezhető, ahol a duó még egy utolsót hajóz önfeledten a Balaton vizén. [2022.09.05.] Megosztom: