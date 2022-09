Songwriting HUB: új platformot indít az Artisjus Songwriting HUB néven indított online gyűjtőoldalt dalszerzői témákban az Artisjus. Az új felület célja, hogy egy helyen elérhetővé tegye a dalírással kapcsolatos összes hazai szakmai eseményt, programot, pályázatot, kiadványt, tartalmat – beleértve a saját és más zeneipari szereplők kezdeményezéseit is. Az Artisjus maga is támogatja dalszerzői programok megvalósulását, 2018 óta összesen 288 millió forintot fordított erre a célra. A szerzői egyesület új kezdeményezésének célja, hogy összegyűjtse és egy helyen elérhetővé tegye az dalszerzéssel, zeneszerzéssel kapcsolatos összes hazai tartalmat. A folyamatosan bővülő gyűjtőoldalon megtalálható és érdeklődés szerint kereshető lesz az összes hazai szakmai esemény (pl. dalszerző, dalszövegíró vagy zenei producer táborok, pályázatok), kiadvány, tévés/v ideós és audio tartalom (vlogok, podcastek) is. A közösségi gyűjtőoldalként is funkcionáló Songwriting HUB a zeneipari szereplők ajánlásaira is épít: elérhetővé teszi az oldalon beküldött, a dalszerzők számára valóban releváns programokat is. A platformot szeptember 6-án, kedden az egyesület budapesti székházában mutatja be az Artisjus, és arra biztatja a zeneipari szereplőket, küldjék be az oldalra saját eseményeiket, tartalmaikat, ha azok a dalszerzői közösségnek szólnak.



„Egyre nagyobb a figyelem a dalszerzőkön, akik a zenei értéklánc legelső láncszemei. A közönség is egyre inkább észreveszi őket az előadó mögött, szakmai programok is indulnak a pályakezdő vagy már befutott dalszerzők tájékoztatására, oktatására, helyzetbe hozására. A Songwriting HUB-ot azért hoztuk létre, hogy az Artisjus saját programjai mellett a hazai dalszerzői fókuszú kezdeményezéseket egy helyről tegyük elérhetővé” – mondta Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója. Az egyesület hosszútávú terve, hogy a későbbiekben a hazai mellett külföldi, kiemelten a középkelet-európai régió angol nyelvű szakmai tartalmai és eseményei is helyet kapjanak az oldalon.



Az Artisjus maga is támogatja dalszerzői programok megvalósulását, többek között így valósult meg évente a DEX Dalszerző Expó és az Artisjus Songwriting Camp. A teljes összeg magában foglalja az Artisjus által megvalósított, saját szakmai programok finanszírozását (179 millió Ft) és más szervezetek kezdeményezéseire, kimondottan projekttámogatásként kifizetett összegeket (109 millió Ft). Megvalósított projektek kategóriák szerint: a dalszerzők szakmai fejlődését és a zenei exportot támogató éves rendezvények pl. DEX Dalszerző Expo, első nemzetközi dalszerző táborok, Artisjus Songwriting Camp;

a szerzők és munkásságuk ismertségét, társadalmi elismertségét növelő programok pl. Dalszerzők Napja, Artisjus Előadóművészeti és Zenepedagógusi díjak, Dalfutár Youtube-sorozat;

szerzői közösségépítő projektek és szakmai feladatokat ellátó társadalmi szervezetek támogatása pl. Sziámi Napidal dalműhely, Magyar Zeneszerzők Egyesülete, Magyar Zeneműkiadók Szövetsége, Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Közhasznú Egyesülete;

kortárs komolyzene terjesztése és a fiatal szerzői generáció ösztönzése pl. Komolyzenei Roadshow 2019-2020, UMZE Komolyzenei workshop, MAO MasterClass 2019, Hungarian Composers komolyzenei kiadvány, Vántus István Kortárszenei Műhely. A Songwriting HUB ezen az oldalon érhető el: https://hub.songwriting.hu/ [2022.09.06.]

