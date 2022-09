Ars Sacra Fesztivál 2022 - Mintegy 400 program a kínálatban Szeptember 17-én kezdődik a XVI. Ars Sacra Fesztivál, amelynek 9 napja alatt országszerte mintegy 400 programmal, köztük zenei, irodalmi és képzőművészeti eseményekkel várják 80 településen a közönséget. A rendezvény alkalmával 132 templom nyitja ki kapuit. A fesztivál pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta: a rendezvényt "Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!" mottóval rendezik meg. A fesztivál célja, hogy a kultúra mélyén nyugvó szakralitást a felszínre hozza a művészetek segítségével - tette hozzá, megjegyezve, hogy az európai kultúra a hitből épült fel. A megnyitót szeptember 16-án a Magyar Nemzeti Múzeumban tartják, az eseményen Lackfi János és a Jazzation Acapella Együttes lép fel, a fesztivált Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitja meg.



A programsorozat szeptember 17-én a Gemma Énekegyüttes egyházzenei koncertjével indul a Mátyás-templomban. Műsorukon reneszánsz motetták és kortárs szerzők azonos szövegre írt művei hangzanak el.



A programok között lesz Boguslaw Lustyk lengyel festőművész kiállítása, és a Szent István-bazilika altemplomában láthatják majd az érdeklődők Maria de Faykod Lourdes-ban álló A feltámadás keresztútja című alkotássorozatának nagyméretű fotóit. Az idén újra látható lesz a tavaly bemutatott, magyar szenteket, boldogokat és tiszteletreméltó személyeket ábrázoló szabadtéri kiállítás a budai Várban, a Magdolna-torony előtti téren.



A fesztiválon fellép Klukon Edit és Ránki Dezső, valamint Bogányi Gergely zongoraművész, Fassang László orgonaművész, Szabó T. Anna író, költő, a Szent Efrém Férfikar és a Misztrál Együttes is. Először vesz részt a fesztiválon a Makám és a Jazzation Acapella Együttes, Juhász Róza színművész és Konyicska Renáta zongoraművész pedig visszatérő vendég az Ars Sacrán. Kokas Katalin és Kelemen Barnabás az Anima Musicae kamarazenekarral lép fel az utolsó napon.



Az immár hagyományossá vált négy ökumenikus Keresztkoncert mindegyikén egy-egy mű, Bogányi Gergely, Tasi Csaba, Kecskés D. Balázs és Bubnó Tamás szerzeményeinek ősbemutatója színesíti a műsort.



Mint Toroczkay Ilona, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagja kiemelte, a Magyar Zene Háza ad helyet Ránki Fülöp zongoraművész előadásának, aki Kodály Zoltán összes zongorára írott művét játssza el a zeneszerző születésének 140. évfordulója alkalmából.

Az idén az új épületbe költözött Néprajzi Múzeum is csatlakozott a fesztivál helyszíneihez. Kemecsi Lajos, a múzeum főigazgatója kiemelte: az intézmény ad helyet a Szent Efrém Férfikar koncertjének, emellett a múzeumi gyűjteményre épülő előadás is hallható lesz, amelyben az etióp keresztek és az etióp szakrális tárgyak hétköznapokban betöltött szerepéről beszél Régi Tamás muzeológus. A hónap műtárgya a fesztiválhoz időzítve egy etióp kereszteket bemutató válogatás - tette hozzá.



Kolek Ildikó, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, hogy a programokhoz három erdélyi város is csatlakozott: Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyvárad. A legtöbb vidéki program Győrben, Pécsett, Székesfehérváron és Vácon valósul meg, de a Balaton környékén is sok eseményt szerveznek.



A részletes programok a fesztivál honlapján, a www.ars-sacra.hu oldalon érhetők el.

