Roger Waters fantasztikus búcsúturnéja Budapestet is érinti!

Roger Waters This Is Not A Drill turnéja 2023 tavaszán és nyarán Európában lesz látható. A 40 állomásos koncertkörút március 17-én Lisszabonban indul és 14 országot érint, köztük Magyarországot is, Roger Waters 2023. április 23-án a budapesti MVM Dome-ban lép fel.

A koncerten 20 dal csendül fel a Pink Floyd és Roger Waters klasszikusaiból, többek között az Us & Them, a Comfortably Numb, a Wish You Were Here és az Is This The Life We Really Want?, valamint debütál Roger Waters vadonatúj, The Bar szerzeménye.

Roger Waters az ének mellett gitáron, basszusgitáron és zongorán is játszik, Jonathan Wilson és Dave Kilminster gtáron, Jon Carin gitáron és billentyűs hangszeken, Gus Seyffert basszusgitáron; Robert Walter billentyűs hangszereken, Joey Waronker dobokon kísérik; valamint. Shanay Johnson és Amanda Belair vokálosok és Seamus Blake szaxofonos lép színpadra a koncerten.

"A This Is Not A Drill egy forradalmian új, extravagáns rock and roll és filmes élmény, amelyet a terem közepén lévő színpadon adunk elő, egyben egy elképesztő vádirat a korporatív disztópia ellen, amelyben mindannyian a túlélésért küzdünk. Cselekvésre szólít fel, hogy szeressük, védjük és osztozzunk értékes és egyensúlyát vesztett otthonunkon, ezen a bolygón. A show tucatnyi dalt tartalmaz a Pink Floyd aranykorszakából, számos úabb dal mellett, amelyekben a szövegíró és a zeneszerző azonos, ugyanaz a szív, ugyanaz a lélek, ugyanaz az ember. Ez lehet az utolsó hurrá. Wow! Első búcsúturném! Ne hagyjátok ki”. Szeretettel: R."

„A kifelé tartó koncertlátogatók arról vitatkoztak, vajon ez a legjobb turné, amit valaha Watersből láttak. Egy biztos, nem szabad kihagyni – és egy olyan show, amely mélyen elgondolkodtat a világgal és önmagaddal kapcsolatban." ~ Ultimate Classic Rock

„Watersnek kétszeresen is sikere volt. Először is az atrocitások tudatosításával, amelyet az emberiség folyamatosan elvisel – és amelyek többsége elkerülhető lenne a kapzsiság, a telhetetlenség és a háborúskodás nélkül. Másodszor pedig a zenei zsenialitásának jól összeálllított bemutatásával... Soha nem lehet csalódni egy Roger Waters előadásban, és ez a műsor sem volt kivétel." ~ Glide Magazine

A budapesti koncertre jegyeket elsőként a regisztrált Live Nation tagok vásárolhatnak szeptember 29-én 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés október 3-án, hétfőn kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.

Az előadásra több fajta VIP csomag is kapható, részletek a https://vipnation.eu/rogerwaters oldalon.

[2022.09.22.]