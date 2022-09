Remek jazzkínálat a Budapest Jazz Club őszi programjában A Budapest Jazz Club világsztár sorozatában már megszokott világklasszis amerikai zenészek mellett, ősszel a BJC színpadán izgalmas, nemzetközileg jegyzett európai zenekarok is helyet kapnak. A Németországban elsők közt jegyzett magyar származású Peter Lehel október 1-i koncertjén a formáció nemrégiben megjelent „Sea of Love” című lemezét mutatja be. Október 12-én a friss, kísérletező, a free jazz harmóniavilágát funk-os ritmusokkal ötvöző lengyel társulás, a Konikiewicz Trio első alkalommal mutatkozik be Magyarországon. Október végén, 20-án a hagyományos jazz felállás helyett, a bőgő és szaxofon mellett ütőhangszerekkel és hárfával kísért énekhangot megszólaltató formációt Ester Wiesnerova és zenekara előadásában hallhatjuk. November 1-én a hazai közönség nagy kedvence, a tapping gitár tengerentúli nagykövete, Trace Bundy jubileumi koncerttel várja tíz éve hűséges és persze új rajongóit is. Az őszi kavalkádot egy világsztár produkció zárja, november 7-én a Grammy-díjra is jelölt Scott Kinsey, és a nemzetközileg jegyzett basszusgitáros, Hadrien Feraud mellett a doboknál az egyik legkeresettebb hazai „jazz-export cikk”, Borlai Gergő virtuóz játéka hallható. Budapest Jazz Club – 1136, Hollán Ernő utca 7. – www.bjc.hu 10.01. PETER LEHEL QUARTET (DE)

10.12. KONIKIEWICZ TRIO (PL)

10.20. ESTER WIESNEROVÁ QUINTET (SK-US-JP-UK-AU)

11.01. TRACE BUNDY (US) – jubileumi koncert

11.07. SCOTT KINSEY – HADRIEN FERAUD – BORLAI GERGŐ TRIO (US-FR-HU) [2022.09.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitel ajánlat 72 óra szolgáltatás [2022.09.22.]

teodora szolgáltatás [2022.09.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu