Fény Ünnepe 2022 - íme a fellépők névsora Immáron második alkalommal szervez adománygyűjtő gálát a Fábián Juli Emlékalapítvány “Fény Ünnepe” címen a MagNet Közösségi Ház patinás épületében - idén olyan fellépőkkel mint Beck Zoli (30Y), Csorba Lóci (Lóci Játszik) vagy Szebényi Dániel (godfater.). A december 6-án megrendezésre kerülő, délutántól estébe nyúló eseményen minikoncertek, különleges zenei előadások várják mindazokat, akik támogatni szeretnék a nehéz helyzetben lévő zenészeket az alapítványon keresztül.



A Fábián Juli Alapítvány kettős céllal indult útjára 2018 tavaszán: feladata egyrészt a tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő emlékének ápolása, másrészt a nehéz helyzetbe került zeneipari szereplők támogatása. Ahogy az alapítvány működése során is kiemelt cél, hogy valamennyi műfajtól és korosztálytól függetlenül egyformán nyitottak legyenek minden irányba, ugyanez a törekvés felfedezhető programjaik összeállításában is: a már bejelentett nevek között egyaránt megtaláljuk, az alternatív, a jazz és a popzene képviselőit. A már bejelentett nevek között ott találjuk a 30Y frontemberét Beck Zolit, Csorba Lóci a Lóci Játszikból ezúttal szólóban érkezik, de ott lesz Gyárfás István jazzgitáros is, aki annak idején felfedezte Fábián Julit - bár ő erről úgy nyilatkozott hogy a Napot nem kellett felfedezni. Jazz vonalról érkezik Ávéd János szaxofonos és Szebényi Dániel billentyűs is, akik Szepesi Mátyással, a Konyha frontemberével, Juli egykori menedzserével és zenésztársával közösen is eljátszanak néhány dalt, pl. a Juli emlékére készült Like a Child című dokumentumfilm Földrevaló c. betétdalát. A MagNet Közösségi Ház immáron másodszor ad otthont a Fény Ünnepe gálának patinás Andrássy úti épületében.



A fellépők listája folyamatosan bővül, az aktuális lista megtalálható a gála Facebook eseményében.



A befolyt összegből az alapítvány újabb pályázatot ír ki, amely során azokat a zenészeket és háttérmunkásokat támogatjuk, akik egészségügyi élethelyzetük, egészség-károsodásuk, vagy a korral kapcsolatos problémáik miatt tartósan vagy ideiglenesen, a Covid-19 járvány következtében kialakult helyzetben nem tudtak fenntartani magukat vagy családjukat.



A helyszín limitált befogadóképessége miatt - 190 fő - mód van különböző kategóriájú támogatói jegyek vásárlására is Facebook esemény: https://fb.me/e/ 2dDzl6KPB Jegylink: https://tixa.hu/ feny-unnepe-fabian-juli-2022

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 1062 Budapest, Andrássy út 98.

Időpont: 2022. december 6.

Kapunyitás: 18:00

Koncertkezdés: 18:30 [2022.11.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.11.21.]

teodora szolgáltatás [2022.11.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu