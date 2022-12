Megérte a várakozás: Simply Red a Budapest Arénában

2022-ben Mikulás napjának estéjére végre elérkezett az immár több, mint 2 éve várt pillanat és ideárt hozzánk a Blue Eyed Soul turné keretein belül a 90’es évek egyik meghatározó zenekara, a Simply Red.

A koncert eredetileg 2020 novemberére volt meghirdetve, de közbejött a pandémia, ezért a turné csak idén indult újtára. A zenekart is megviselte a járvány, a koncert közben a zenekar bemutatásnál anekdotázott is egy kicsit a zenekar feje, Mick Hucknall: a basszusgitárost úgy mutatta be, hogy ő a banda egyetlen tagja, aki nem kapta el a vírust, ezért ’Superman’-nek becézik (Steve Lewinson a becsületes neve egyébként és a nagyon jól vokálozik is). Mick is hosszú ideig küszködött a betegséggel, a beszédhangja rekedtes is maradt egy kicsit. Az énekhangja viszont nem változott semmit az elmúlt majd’ 40 évben.

Csodálatos énekhang

A Simply Red pályafutása során több, mint 50 millió lemezt adott el, ami igazán elismerésre méltó. Viszont még ennél is figyelemre méltóbb Hucknall énekhangja: tényleg semmit nem változott, ugyanolyan tisztán és ugyanolyan magasan énekel, mint sok évvel ezelőtt. A mai negyvenes-ötvenes korosztálynak pontosan a fülében vannak a slágerek, amik közül a legismertebbek el is hangzottak a budapesti koncerten is. Százezerszer hallottuk ezeket az MTV-n akkoriban. Hihetetlen, de a dalok pont ugyanúgy szólnak élőben, mint az eredeti felvételeken. Amúgy a zenekar sem változott régóta, 2003 óta ugyanazok a zenészek játszanak, köztük a személyes kedvencem, Kenji Suzuki a gitáron.

Szerencsére már harmadszor láttam őket koncerten, a közönség talán most volt a legjobb: nagyon sok számot énekeltünk együtt a zenekarral. Egy új számot játszottak csak, a ráadás első száma a Better With You volt, amiből a refrént gyorsan meg is tanította a közönségnek Mick. Igazi időutazásban volt részünk, az első szám a Look At You Now ’85-be repített bennünket, majd jött a She’s Got It Bad ’91-ből, a For Your Babies szintén. Utána jöttek az igazi slágerek: a Fake, a Night Nurse, a végén a Stars, a Somthing Got Me Started és a Fairground. A koncert a ráadásokkal együtt 19 számos volt, viszont nagyon gyorsan lement. Nem is nagyon értettük, hogy hogyan lehetett ezt 90 percebe belesűríteni. A teljes számlista a setlist.fm-en megtalálható.

Egyszerű, de lenyűgöző látvány

A Simply Red koncertek soha nem a hatalmas show-ról szólnak, viszont mindig valami nagyon ízléses és szép dolgot találnak ki. Most sem volt ez másképp: az eddigi legtökéletesebb képet adó kivetítő volt két oldalon, ami az adott dal stílusához illő grafikákkal, esetleg a dalszöveg részleteivel kiegészítve mutatta az élőképet. A zenekar mögött négy magas kivetítő adta a hátteret, ami az aréna hátrébb eső részeiből biztosan jól mutatott. Az első sorokban persze leginkább Mick személyiségének varázsa volt a meghatározó, de az időnként fentről bekúszó, minden oldalon kivetítőkkel felszerelt oszlopok látványa onnan is lenyűgözött. A hangzás ugyan tökéletes volt, viszont a koncertet eléggé halknak éreztük. Azt hiszem ez egy visszatérő problémám lesz a jövőben számomra, nem vagyok nagyon kibékülve ezekkel az új, ’irányított’ rendszerekkel.

Remélem, hogy nem kell újra ennyit várni a következő Simply Red koncertig! Érdemes elcsípni őket még akár ezen a turnén is egy másik városban.

-Aretuska-

[2022.12.09.]