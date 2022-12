Kiderült! Ő lesz Mága Zoltán újévi koncertjének fővendége Rost Andrea lesz Mága Zoltán újévi koncertjének fővendége, aki mellett számos ismert előadó, színművész és énekes köszönti majd együtt az új évet január 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában. A 15. jubileumi gálakoncerten közreműködik továbbá a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Gipsy Virtuózok együttes, valamint a Csillagszemű Táncegyüttes gyermektáncosai és egy többszáz fős felnőtt- és gyermekkórus is - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A tematikus blokkokra osztott koncerten idén az opera és a klasszikus zene mellett helyet kap a pop- és a könnyűzene, a népdal és a cigányzene is, de az esten megemlékeznek majd az idén elhunyt Szakcsi Lakatos Béla zongoraművészről is.

Idén több száz ukrán és kárpátaljai menekült, valamint hátrányos helyzetű gyermek kapott meghívást az estre, a nyugdíjasok pedig kedvezményes áron válthatják meg belépőjüket.

Az eseményen a hagyományokhoz híven átadják majd a Budapesti Újévi Koncert magyar és nemzetközi Gáladíját, amelyet a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. egyedi tervek alapján készített porcelánhegedűje jelképez.



Az elmúlt években az újévi koncerten olyan előadók léptek fel Mága Zoltán mellett, mint David Foster zeneszerző, Katharine McPhee énekes, Aida Garifullina és Ramón Vargas operaénekesek, Zakhar Bron és Shlomo Mintz hegedűművészek, Vásáry Tamás karmester, Balázs Fecó énekes, Szakcsi Lakatos Béla zongorista, valamit Törőcsik Mari, Psota Irén, Sztankay István és Haumann Péter színművészek.



MTI [2022.12.11.]

