Befutott a Holdfény: Megérkezett Pfeifer Tamás "Thomy" legújabb dala! A bátaszéki feltörekvő énekes több fronton is próbál helytállni Nemrég jelent meg Pfeifer Tamás, alias Thomy legújabb dala, a Holdfény, amely szakít a korábbi stílussal és egy igazán slágeres szerzemény lett. Thomy új dalában szól vissza a károgóknak és karitatív tevékenységbe is kezdett.



Elmondása szerint a házi kedvencét, a kismacskáját szándékosan megmérgezték fagyállóval, aki nem sokkal később elpusztult. Ez inspirációt adott ahhoz, hogy kemény munkába kezdjen és a dalokon való munkafolyamatok mellett fejébe vette, hogy leszámol egyszer és mindenkorra a negatív kommentelőkkel és energiáit a bajba került állatok megsegítésére fordítja.



Ez sem ment zökkenőmentesen, ugyanis kikezdték azonnal Bátaszéken, a helyi állatvédők sem támogatták sajnálatosan a segítségnyújtását.

Thomy azonban nem adja fel, egyre nagyobb népszerűségét arra kívánja felhasználni, hogy felhívja a figyelmet az állatvédelemre, még akkor is, ha folyamatosan próbálják kikezdeni. Legújabb dala, a Holdfény, ennek a nehéz időszaknak a lenyomata:

