Frenreisz Károly: "Kusza a családi helyzetünk" Frenreisz Károly két testvére csak később lépett művész pályára A Kossuth-díjas rockzenész óvodás volt, amikor eldöntötte, zenész lesz, de bátyjai, Latinovits Zoltán és Bujtor István már felnőttek voltak, amikor elkötelezték magukat a színművészet mellett – mesélte a Csináljuk a fesztivált! új évadának zsűritagja az M5 csatorna vendégeként. Latinovits – Bujtor – Frenreisz, a három művész fivér, akik mind maradandót alkottak a magyar kultúrában. Az előadóművészi pálya azonban csak a család legkisebb tagját, Frenreisz Károlyt szólította meg idejekorán – mesélte a nagy múltú rockzenekarok, a Metro, az LGT és a Skorpió alapító tagja az M5 kulturális csatorna portréműsorának, a Kontúrnak vendégeként. „Kusza a családi helyzetünk. A szüleink sosem készültek arra, hogy belőlünk művész lesz. Ötévesen aztán zongorázni kezdtem, és akkor már szinte rögtön éreztem, hogy én a zenélésnek kötelezem majd el magam. Érdekes, hogy mindkét bátyám csak később lépett művészeti pályára” – kezdte Frenreisz Károly, aki azt is felidézte, hogy 11 évvel idősebb bátyja, Latinovits Zoltán már az egyetemet is elvégezte, amikor segédszínésznek állt. „Legendás történet, hogy Zoltán bátyámat maga Bajor Gizi fedezte fel. Biztatta – miután a gimnázium önképzőkörének előadásán látta őt szerepelni –, hogy tehetséges, próbálja meg a színművész pályát. Ám ő a Műegyetemre ment építészmérnöknek, és csak később kezdett színészkedni” – emlékezett vissza Frenreisz Károly, hozzátéve azt is, hogy bár az idő eljárt felette, még mindig rengeteg terve van. Szeretné jövőre elkezdeni az önéletrajzi könyvét, idén pedig közreműködik a Csináljuk a fesztivált! című műsorban zsűritagként, amire kulturális misszióként tekint, hiszen múltbéli és jelenlegi pályatársai slágereit éltetik adásról-adásra. Csináljuk a fesztivált! – szombat esténként, 19:35-től a Dunán! Nézd vissza az adásokat a Médiaklikk.hu-n, extra műsoros tartalmakért pedig kövesd a Duna közösségi oldalait! [2022.12.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.12.]

gazda szolgáltatás [2022.12.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu