Budapesten koncertezik Scipione Sangiovanni zongoraművész Scipione Sangiovanni a Budapesti Olasz Kultúrintézetben ad klasszikus zongoraművekből összeállított koncertet január 19-én. Scipione Sangiovanni zenei fellépésének programja tisztelgés Olaszország előtt a 17-19. század legcsodálatosabb zongorára írt darabjain keresztül - közölte az MTI-vel kedden a Budapesti Olasz Kultúrintézet. Tájékoztatásuk szerint a fiatal olasz zongoraművész műsora Girolamo Fescobaldi puritán rögtönzéséből indul ki, és Baldassare Galuppi műveinek tiszta könnyedségén átívelve érkezik el a Domenico Scarlatti összetett alkotóerejét sugárzó darabokhoz.

A koncert fókuszpontja Ferruccio Busoninak az a zongorára írt átdolgozása, melynek alapjául Johann Sebastian Bach D-moll toccata és fúga című, eredetileg orgonára komponált szerzeménye szolgált - áll a közleményben.

A műsor zárórésze a levelekben megjelenő Olaszországról szól az egyik legismertebb magyar zeneszerző, Liszt Ferenc feldolgozásában.



Itt egyrészt két Francesco Petrarca-szonett csendül fel, másrészt pedig a Tommaso da Celano ferences szerzetesnek tulajdonított, latin nyelvű egyházi ének alapján készült Haláltánc, amely Liszt egyik legnehezebb, zongorára írt darabja.



Mint a közleményben kiemelik, Scipione Sangiovanni nemzedéke zongoraművészei közül az egyik, aki a legtöbb elismerést érte el a Nemzetközi Zenei Versenyek Világszövetsége keretében rendezett eseményeken: sikerrel szerepelt a monzai Rina Sala Gallo Nemzetközi Zongoraversenyen, a zágrábi Svetislav Stancic Nemzetközi Zongoraversenyen, a barcelonai Maria Canals Nemzetközi Zenei Versenyen és a tromsői Top of The World Nemzetközi Zongoraversenyen.



Pályafutásának megkoronázását jelentette az Alink-Argerich Foundation által az új generáció legkiemelkedőbb zongoraművészeinek odaítélt AAF díj, amelyet a művész 2021-ben nyert el.



Scipione Sangiovanni eddigi pályafutása során olyan neves koncerttermekben lépett föl, mint a salzburgi Mozarteum, a barcelonai Palau de la Musica, a zágrábi Lisinski Terem, a párizsi Salle Cortot, a milánói Sala Verdi és a New York-i Carnegie Hall. Szólistaként lépett föl a Horvát Rádió és Televízió Zenekarával, a milánói Giuseppe Verdi Zenekarral és a Londoni Royal Philarmonic Orchestrával.

Georg Frierich Händel muzsikájának szentelt lemezfelvételeit a BBC Music Magazine és a France Musique rádiós csatorna is méltatta.



Scipione Sangiovanni nemrég bekerült a neves amerikai zongoragyártó által létrehozott Steinway Prize Winner Concerts Network programba, melynek célja, hogy teret biztosítson a fiatal nemzedék legtehetségesebb zongoraművészeinek - közölte a Budapesti Olasz Kultúrintézet. MTI [2023.01.04.]

