Stuller Gyulával nyitja az új évet az Anima Musicae Stuller Gyula, a világhírű magyar hegedűiskola kiemelkedő képviselője is fellép az Anima Musicae Kamarazenekar évadnyitó koncertjén január 13-án a Nádor Teremben. A Svájcban élő muzsikus ritkán szerepel magyarországi koncerttermekben. Az Animato-bérlet harmadik koncertjén - Szabadi Vilmos és Kállai Ernő nagysikerű produkciói után - színpadra lépő Stuller Gyula több mint harminc éven át volt a Lausanne-i Kamarazenekar koncertmestere - szerepel a szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott ajánlóban. Mint írták, Stuller Gyula és az Anima Musicae Kamarazenekar nem először ad közös koncertet: az együttes művészei, Borsos Kata és Kovács Adél egyetemi éveik alatt nála tanultak Svájcban. Mint írták, Stuller Gyula művészetében különösen ritka kincs, ahogyan a magyar és a nemzetközi komolyzenei tradíciók találkoznak; mestere volt Halász Ferenc, Végh Sándor, Pauk György, Varga Tibor és Nathan Milstein is.



Stuller Gyula a Szigeti Verseny díjazottjaként fiatalon meghódította Európa legjelentősebb koncerttermeit, szólistaként és kamarazenészként egyaránt nagy sikereket ért el. Koncertmesteri tapasztalatait is a legnívósabb zenekaroknál gyarapította: svájci versenygyőzelme után Varga Tibornak köszönhetően a Detmoldi Kamarazenekar, később a Lausanne-i Kamarazenekar koncertmestereként tevékenykedett több évtizeden keresztül.



Különleges pedagógiai érzékére is Varga Tibor figyelt fel, akinek Stuller Gyula később asszisztense lett, majd Svájc legjelentősebb zeneművészeti intézményeiben, Fribourgban, Sionban és Lausanne-ban is tanári állást kapott. Növendékei a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, és rendszerint a legjelentősebb nemzetközi zenei versenyek díjazottjai.

A január 13-i koncert műsorán ritkán hallható, sokszínű magyar művek mellett a kamarazenekari repertoár egyik legismertebb műve is felcsendül. A hangverseny Bartók Román népi táncaival kezdődik Stuller Gyula vezetésével, majd Farkas Ferenc Arie e rondo all'ungherese című művében szólistaként hallhatják a hegedűművészt, G. Horváth László társaságában.

Ezt követően Veress Sándor Négy erdélyi táncát adja elő a zenekar, a szünet után pedig Csajkovszkij C-dúr Vonósszerenádja csendül fel.



A zenekar szintén visszatérő vendégként köszöntheti a hegedűművész feleségét, Simanuki Jukarit, aki ezúttal nem szólistaként, hanem az együttes brácsaszólamában fog játszani. MTI [2023.01.09.]

