A Vígszínházban duplázik a Budapest Bár: jegyek itt

Idén tavasszal ismét a Vígszínházban lép fel a Budapest Bár március 5-én! A csodálatos épületbe részben megújult repertoárral és természetesen a régi kedvencekkel is érkezik ismét a csodálatos Budapest Bár zenekar Farkas Róbert vezetésével. A 16 órától kezdődő koncerten Rutkai Bori, Tóth Vera, Kollár-Klemencz László, Ferenczi Gyuri, Mező Misi és Kiss Tibi lép színpadra, míg a 20 órától kezdődő koncerten Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András, Szűcs Krisztián és Lovasi András lesz látható és hallható.



A Budapest Bár a szívbemarkoló és szívderítő dalok cigányzenei feldolgozásaival vált Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává. Az együttes varázslatos vonzerejét a kitűnő zenészeknek és a magyar rockzene kultikus énekeseinek köszönheti. Az eredetileg egyetlen lemezre születő Budapest Bár tizenkét énekessel, teljesen egyedi felállásban működik – talán épp ezért lett mára a legkeresettebb koncertzenekar, fesztiválok és nagyszínpadok rendszeres fellépője. A Budapest Bár védjegyévé vált egyedi stílus gyökerei az 1920-30-as évekbeli, budapesti kávéházak világáig nyúlik vissza. Az ismert és kedvelt dalokat cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és számos zenei műfaji elemmel ötvözve értelmezik újra – ezzel megteremtve egy új zenei irányzat alapjait.



A Budapest Bárt vezetőjének és alapítójának, Farkas Róbertnek eredeti szándéka pontosan az volt, hogy új lendületet adjon a kávéházi cigányzene műfajának, életben tartva és megújítva a régi hagyományokat. A zenekarnak köszönhetően rég elfeledett dallamok váltak újra a köztudat, és a fiatalok kultúrájának részévé. Számos régi dalt leporoltak, elfeledetteket élesztettek újra, közismerteket öltöztettek új köntösbe, az utóbbi időben pedig számos új dalt is írtak. Korok, kultúrák, stílusok és korosztályok találkoznak a produkcióban – talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek egyaránt az együttest, amely mára többgenerációs kedvenccé vált.



A Budapest Bár cikázik a zenei stílusok között és kiszakít a mindennapokból.



Örömzene nyitott füleknek!



Jegyvásárlás itt [2023.01.13.]

