A világhírű énekesnő visszatér Budapestre

A belga-kanadai énekesnő, dalszerző, zenész, színész és producer, dalait kilenc nyelven adja elő, 18 évesen már félmilliós eladást produkált kislemezével, azóta több mint 20 millió eladott albummal és hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet. Eddigi pályája során több tucat díjat és jelölést kapott és megannyi világturnén bizonyította, hogy ő minden idők egyik legsikeresebb művésznője. Lara Fabian április 30-án, ezúttal a "Je t’aime" turné keretében érkezik ismét Budapestre.

Lara Fabian a '90-es években lett a romantikus dalok koronázatlan királynője, legnagyobb slágerei, mint az I Will Love Again, az Adagio vagy a Je t'aime hallgatók millióit varázsolta már el. Mindössze 16 éves volt, amikor élete első dalát kiadta, két évvel később ő képviselte Luxemburgot az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol Croire című dalával a negyedik helyet érte el. Később Kanadába költözött és 1991-ben jelent meg a bemutatkozó lemeze, 1994-ben pedig a Carpe Diem című album már az átütő sikert is elhozta számára, tripla platina státuszt ért el, és tucatnyi díjat hozott, többek között az Év Énekesnője címet is. Kilenc nyelven énekel: angolul, franciául, olaszul, spanyolul, portugálul, héberül, flamandul, németül és oroszul. Érzelmekkel telített előadásmódjával nézők millióit nyűgözte már le.

Budapesten legutóbb két éve találkozhatott vele a hazai közönség, ezúttal az MVM Dome ad helyszínt a lenyűgöző shownak.



Jegyek korlátozozz számban még kaphatók.



[2024.04.25.]