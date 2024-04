Ami én vagyok - Miller Zoltán 50 Miller Zoltán tavaly decemberben töltötte be 50. életévét, illetve 30 éve állt először színpadon. A dupla jubileumot idén országos koncertsorozattal ünnepli, ahol felcsendülnek a jól ismert musical dallamok mellett popzenei slágerek és saját szerzemények is. Önálló esttel ünnepli Miller Zoltán 30 éves pályafutását és 50. születésnapját. A jeles nap ugyan tavaly decemberben volt, de elfoglaltságai miatt mostanra sikerült megszervezni a fellépéseket. Május 3-án, Székesfehérváron debütál, az Ami én vagyok névre keresztelt zenekaros koncertsorozat. Zenei stílusban igen változatos lesz az előadás. Az ikonikus musical szerepek mellett a popzenei karrierjéből is válogat dalokat, és olyan retro slágerek is elhangzanak majd, amiket televíziós műsorokban adott elő a színész-énekes. Miller Zoltán operaénekes szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1973. december 10-én. Édesanyja Dobránszky Zsuzsanna, édesapja Miller Lajos, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zoltánról elég hamar kiderült, hogy hajtja a szereplési vágy, már a gimnáziumi évek alatt saját zenekart alapított Ördögfiókák néven. Az együttes leginkább népszerű rock zenekarok dalait játszotta, de akadt a repertoárban saját szerzemény is.



Érettségi után édesanyja javaslatára jelentkezett a Gór Nagy Mária Színitanodába. Első színpadi szerepe 1993-ban az Arany János Színház Grease című musicaljében volt, ahol Doddy-t alakította.



30 éves pályája során szabadúszóként számos színházban megfordult, a musicalek mellet prózai előadásokban is szerepet kapott. Rendszeresen szinkronizál és néhány filmszerep is megtalálta. Az operaház fantomja című Webber musicalben, a világon egyedülállóan egyszerre kapta meg a Fantom és a hősszerelmes Raoul szerepét is, amit négy éven át felváltva játszott a Madách Színházban. A nyomorultak musical kiemelkedő helyet tölt be színházi pályájában, szinte az összes férfi szerepet (Enjolras, Marius, Javert, Jean Valjean) eljátszotta az évek során. A klasszikus, nagy ívű, drámai musicalek mellett, könnyedebb zenés darabokban is maradandót alkotott. A Made in Hungária című, Fenyő Miklós életét feldolgozó előadásban Mikit (Rickyt) alakította. A Csináljuk a fesztivált második évadát 2008-ban, az Egyszer véget ér című Máté Péter dallal nyerte meg. Azóta több évadban volt előadója a műsornak, ezzel beírta magát a retro dalok nagykönyvébe. 2009-ben szóló albumot jelentetett meg Fekete és Fehér címmel, melyen feldolgozások mellett saját szerzemények is szerepelnek. Jelenleg a Madách Színházban (Mary Poppins, A tizenötödik) és a Karinthy Színházban (Maga lesz a férjem) láthatja a közönség a színész-énekest, valamit fellépéseken is találkozhatnak vele, mint például a Szécsi Pál 80 emlékkoncert. A Duna TV képernyőjén feleségével, Vágó Bernadettel a Magyarország, szeretlek! című vetélkedőműsorban csapatkapitányként látható minden vasárnap. A koncerteken négy fős zenekar kíséri majd Zoltánt. A zenekar tagjai: Haász Veronika billentyűs hangszerek, Papesch Péter basszusgitár, Zombor Levente dob és Fekete Tamás gitár. Hangtechnikus Kiss Tibor. Sztárvendégként pedig Vágó Bernadett lesz a partnere a koncerteken. Bernadett szintén musical színész, a Budapesti Operettszínház oszlopos tagja volt, olyan ikonikus szerepek köthetők a nevéhez, mint például Elisabeth (Elisabeth), Júlia (Rómeó és Júlia), Vetsera Mária (Rudolf), Belle (A szépség és a szörnyeteg), Vitay Georgina (Abigél).



Életútjából is jól látszik, hogy mennyire sokoldalú és elismert - eMmeRTon díj - év musical színésze, és a Magyar Köztársaság Ezüst keresztjével kitüntetett - előadó minden műfajban megállja a helyét, a humor sem áll távol tőle. Változatos, szórakoztató műsorral készül az életműkoncertre. A székesfehérvári koncerttel tehát május 3-án pénteken indul a turné, utána május 8-án Pápán majd június 5-én Debrecenben lesz látható a produkció.