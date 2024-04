Charlotte Sands lemezbemutatója az Analog Music Hallba költözik Charlotte Sands év elején jelentette meg can we start over? című bemutatkozó albumát, amelyet június 4-én nálunk is bemutat. Az eredetileg a Turbinába meghirdetett koncert most az Analog Music Hallba kerül át, így ezúttal Újbudán tombolhatunk a kékhajú énekesnő első önálló budapesti buliján. Charlotte Sands gyerekkora óta ír dalokat, a legtöbben mégis egy TikTok-on virálissá vált szerzeménye, a Harry Styles ruhás címlapjáról szóló Dress miatt ismerték meg. Az énekes-dalszerző önreflexív, őszinte és lendületes dalai miatt azonban jóval többet tud adni, mint egy jól időzített geg. Itthon már kétszer is elcsíphettük, egyszer a Simple Plan vendégeként, majd a 5 Seconds of Summer előzenekaraként, most pedig eljött az idő, hogy a reflektorfény teljesen rá és januárban megjelent debütáló albumára irányuljon. Charlotte Sands így mesélt a can we start over? lemezről: "Ez az album az újrakezdés gondolatáról szól. Nagyon sokat változtam az elmúlt néhány évben emberileg és szakmailag is, és szeretem az újrakezdés koncepcióját, hogy újrakezdjük, a mostani énemmel, a megszerzett információkkal és tudással. Ez nem arról szól, hogy elfelejtsük a múltat vagy megbánjuk a döntéseinket, hanem inkább arról, hogy elengedjük önmagunk korábbi verzióját, és ott találkozunk egymással, ahol éppen vagyunk, abban a fázisban, amiben éppen vagyunk. számomra ez az album pontosan ezt képviseli, Szilárdan ott állok, ahol vagyok, mint az a személy, aki ma vagyok."



Charlotte Sands már kilencévesen dalokat írt, a zenei vénáját szintén zenész édesapjától örökölte. Mindeközben a 2000-es évek pop-punk előadói és olyan ikonikus előadók hatottak rá, mint P!nk, Gwen Stefani, Sheryl Crow vagy éppen Avril Lavigne. Innen eredezteti történetmesélésen alapuló, lendületes és őszinte, önreflexív dallamait is. Nem csak a saját érzéseit, de a környezetében tapasztalt jelenségek is inspirálóan hatnak rá, így született meg 2020-ban a Dress című slágere is, amelyet Harry Styleról írt, aki ruhában pózolt a Vogue címlapján. A dal pillanatokon belül az önkifejezés himnuszává vált és rajongók ezreit – mára már millióit – érte el világszerte. A fáradhatatlan Sands az elmúlt években olyan előadók előtt lépett fel, mint YUNGBLUD – akinek egyébként szintén TikTok-on üzent korábban, hogy szívesen koncertezne előtte -, a My Chemical Romance vagy éppen a 5 Seconds of Summer, akik előtt mi is láthattuk. Sands sikereiről tanúskodik az is, hogy több mint 15 héten keresztül szerepelt az amerikai Top 40-es rádiós listákon, díjat vehetett át a londoni Heavy Music Awards-on, az A2IM Libera Awards-on a legjobb feltörekvő előadó kategóriában jelölték, az Alternative Press pedig "megállíthatatlan erőként" hivatkozott a vagány énekesnőre.