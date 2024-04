Itt a Call Me Karizma koncert új dátuma Bár tavaszi koncertturnéját egy, a dobosa életében bekövetkezett tragédia miatt halasztani kényszerült, Call Me Karizma betartotta ígéretét és itt az új dátum a budapesti koncertjére, úgyhogy mindenki átírhatja a naptárjában: Call Me Karizma november 3-án a Turbinában. Tavaly többezres közönséget mozgatott meg a Sziget Fesztiválon, idén pedig saját turnéval veszi be az európai klubok színpadait, köztük Budapestet is. Noha, eredetileg tavasszal érkeztek volna hozzánk, egy sajnálatos tragédia miatt Call Me Karizma úgy döntött, a teljes turnéját halasztja, mert számára zenésztársai családtagok is, így csakis a teljes felállásban igazi a zenekar és tud a rajongóinak is 100%-os show-t nyújtani. Call Me Karizma egy igazán különleges jelenség a modern zeneiparban. Megvan benne a lendület, hogy annyi érdeklődőt vonzzon magához, mint a legnépszerűbb influenszerek, mindezt egy művész kifinomultságával megteremtve. Ugyanazzal a magabiztossággal írja szövegeit, amellyel Eminem is képes volt falakat ledönteni, ugyanakkor otthonosan mozog gitárral a kezében is, romantikus alt-rockot játszva. Call Me Karizma – azaz RIZ – készen áll a turnézásra, az internetre és arra is, hogy megmutassa az egész világnak milyen az, amikor egyben van a teljes csomag.



Riz első dalait 12 évesen kezdte el írni, 2015-ben pedig még csak másodéves volt a főiskolán, amikor Mod Sun és Blackbear előtt lépett fel, a rajongóinak köszönhetően, akik tweetekben “követelték” a fellépését a rapperektől. Eddig három stúdióalbumot adott ki, virális TikTok-videóinak köszönhetően pedig több százmillióan streamelték dalait. Magyarországon először a tavalyi Szigeten lépett fel, ahol több ezer embert csalogatott zenéjével az Európa Színpadhoz és adott felejthetetlen koncertet. Call Me Karizma áprilisban bejelentette, hogy befejezte új albuma felvételeit, így jó eséllyel november 3-án még több újdonsággal érkezik a Turbinába turnéjával. A Call Me Karizma előtt a Stain The Canvas és Jady játszanak. Jegyek [2024.04.25.] Megosztom: