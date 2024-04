Dögös énekesnő nyitja a Visions Of Atlantis turnét Egy igazán karakteres és dögös előadó csatlakozott a Visions Of Atlantis turnéjához, így aztán Budapesten is majd SERAINA TELLI nyitja a bulit szeptember 20-án. A svájci énekesnő, dalszerző és multi hangszeres Seraina a rock, hard rock, heavy metal és progresszív rock vonalán mozog, korábban megfordult a Burning Witches frontján is, ezúttal szólóban érkezik.



Legutóbbi lemeze, a 2023-as "Addicted to Color" a svájci albumlisták első helyén landolt, szintén abban az évben pedig a The New Roses turnéján vett részt, majd a Steel Panther és a Monster Magnet előtt is játszott. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Napalm Events bemutatja:

Visions Of Atlantis - Armada Tour

Special guest: Illumishade

Guest: SERAINA TELLI

2024.09.20.

Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:00

Jegyek H-Music Hungary [2024.04.25.] Megosztom: