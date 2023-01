Gabriel Dharmoo és a Soharóza kórus lép fel a Magyar Zene Házában A képzelet zenei antropológiája címmel különleges vokális koncertre várja a közönséget Gabriel Dharmoo és a Soharóza kórus január 19-én a Magyar Zene Házába az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál kimelt programjaként. A szervezők pénteki közleménye szerint Gabriel Dharmoo szólódarabja, az Anthropologies imaginaires egy képzeletbeli törzs vokális rituáléit mutatja be, amelyekbe a közönség is bekapcsolódik. Az előadás során különféle nagyon komolynak ható, de vicces, kitalált antropológiai elemzések "magyarázzák" a kivetítőn, hogy mi is történik a színpadon. A koncert második felében a közönség a Soharóza kórus improvizációs produkcióját hallhatja Gabriel Dharmoo vezetésével.



A kanadai zeneszerző szóló előadásában olyan dalokat és énekeket ad elő, amelyekről azt feltételezhetjük, hogy a világ távoli, misztikus sarkaiból származnak, valójában tiszták és őszinték és kiemelik azt a virtuozitást, sokoldalúságot, amelyre az emberi hang képes. Mindeközben a képernyőn önjelölt szakértők kommentálják azt az improvizációt, amelyet az énekes-előadó élőben mutat be - áll az előadás ismertetőjében.



Mint írják, az eredmény egy olyan hangzásvilág, amely megkérdőjelezi a normalitás fogalmát, emlékeztetve a közönséget arra, hogy az emberek a világ minden táján másképp használják a hangot mint kifejező eszközt kulturális identitásuk és művészi érzékenységük közvetítésére. "Posztkolonializmus, posztexotizmus, kulturális harc, globalizáció, rasszizmus. Ezekre mind reflektál Gabriel Dharmoo előadása."

Az Anthropologies imaginaires kiszámíthatatlan, kihívásokkal teli és szórakoztató, a szatíra és a komolyság, valamint a diszharmonikus zenei világok közötti finom mezsgyén lebeg. Egyszerre tradicionális és meghökkentő, egyszerre normalitás és révület - fogalmaznak a közleményben.



A koncertet műhelyfoglalkozás előzi meg Gabriel Dharmoo vezetésével, amelyre várják az énekelni szerető közönséget.



