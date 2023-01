V4 Klub a Fonóban magyar, lengyel és szlovák zenekarral V4 Klubot rendeznek a Fonó Budai Zeneházban január 20-21-én. Fellép a Góbé, a lengyel Kapela Maliszów és a szlovák Nogaband. Az eseményen a koncertek mellett lengyel, szlovák és magyar művészek által vezetett zenés és táncos workshopok, valamint közös táncház is lesz - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. Mint írták, a Fonó V4-es hálózata tavaly tovább bővült: a Zeneház a 2019-ben nyílt krakkói EtnoKrakow/Rozstaje Klub mellett 2022-ben a kassai Klub Milovníkov Folklóruval kezdett közös partnerséget. A sikeres krakkói és a kassai klubnapok után most Budapesten is várja a közönséget a Fonó által szervezett V4 Klub.



"Az események és az együttműködés célja, hogy a résztvevő nemzetek saját kultúrájukat közvetítve tanulhassanak egymástól, zenei, művészi inspirációt nyújthassanak egymás számára" - áll a kommünikében.

A V4 Klub első fellépője január 20-án pénteken este a Góbé zenekar lesz a Fonóban, azt követően lengyel-szlovák-magyar táncházat tartanak.

Másnap, szombaton napközben lengyel, szlovák és magyar művészek ingyenes workshopjain lehet részt venni, többek között hegedű, brácsa, bőgő, dob és néptánc kurzusokhoz lehet csatlakozni. Este a lengyel Kapela Maliszów és a szlovák Nogaband ad koncertet, ezt ismét lengyel-szlovák-magyar táncház követi.



A részletes programról a Fonó weboldalán lehet tájékozódni, a sorozat támogatója a Visegrad Fund. MTI [2023.01.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.01.13.]

Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.01.12.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu