Képgalériák • A GRUND a Vígszínházban A GRUNDtól volt hangos a Vígszínház - képekkel A Pál utcai fiúk című zenés előadás tagjaiból 2017-ben alakult fiúcsapat dupla koncertet adott a Vígszínházban. A GRUND - vígszínházi fiúzenekar népszerűsége töretlen a 2017-es megalakulása óta. A Vígszínház tehetséges fiatal színészeiből, a Pál utcai fiúk musical apropóján Fesztbaum Béla ötlete nyomán Ember Márk, Medveczky Balász, Zoltán Áron és Wunderlich József alkotják a csapatot. Koncertjeiken a Pál utcai fiúk dalai mellet több legendás vígszínházi előadás zenei anyagából csendülnek fel dallamok. Népszerű Presser szerzemények és jól ismert rock klasszikusok váltják egymást a hazai és a világ zenei palettájáról.



Február 12-én nagy sikerű dupla koncertet adtak a Szent István körúti teátrumban.

A Vígszínház színpada és nézőtere csodálatos díszlet a koncerthez, a zenekar itt igazán otthon érzi magát, ez ad némi kárpótlást azért, hogy ülve kell végigtombolni egy rock koncertet. A GRUND koncert képekben - klikk a fotóra

Az este keretét a Pál utcai fiúk előadás dalai adták, az Éljen a Grunddal robbantak be a fiúk a színpadra és a Mi vagyunk a Grunddal zárták a koncertet.

Már a harmadik számnál sikerült megénekeltetni a közönséget, az LGT Embertelen dala Wunderlich József előadásában Ember Márk vokáljával igazán különlegesen szólalt meg.

Természetesen nincs GRUND koncert egy eredeti PUF dal nélkül, az alternatív rock banda slágerei közül a Csak úgy csinál kelt új életre Márk előadásában.

A délutáni koncert közönsége egy dalpremiernek is tanúja lehetett, koncert körülmények között először hangzott el a Testvérben az erő című nóta, a Pál utcai fiúkból. Természetesen az esti koncert résztvevői sem maradtak ki az élményből.

A koncert legmeghatóbb része minden alkalommal, amikor Fesztbaum Béla felolvassa a Pál utcai fiúk utolsó pár mondatát és elhangzik, a Szólít egy hang. Olyan csend honolt az addig vidámságtól hangos nézőtéren, hogy egymás lélegzetvételét is hallani lehetett.

Minden koncerten eljön az a pillanat, amikor a zenekar metronómja, Medveczky Balász előlép a dobok mögül és mikrofont ragad (Elvis Presley: A Little Less Conversation) vagy épp dobolás közben fakad dalra (Aerosmith: Come Together), ami nem egyszerű feladat, de neki ez is megy.

Rácz tanár úrnak sajnálatos módon nem írtak dalt a zeneszerzők a zenés darabba, ezért Béla kénytelen mindig valami rock nótát választani magának, amit énekelhet a koncerteken. Ezen az estén Tina Turner Proud Mary című elképesztő slágerére esett választása, nagy sikert aratott vele.

Zoltán Áron a Rolling Stones örökzöldjével, a (I Can’t Get No) Satatisfaction című őrületes rock nótával aratott osztatlan sikert.

Nincs koncert visszatapsolás nélkül, a ráadásban, a Vígszínházban 50 éve bemutatott Presser – Adamis: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből hangzott el két ikonikus dal is.



A GRUND minden koncertje különleges élmény, hiszen a közönség zenészként találkozik a színészekkel, más oldalukról ismeri meg a művészeket. Egy-egy vicces story vagy személyes történet közelebb hozza az embert, akit eddig csak a szerepei mögött látott a nagyérdemű.



Színházi évadban ritkán adnak koncertet, de a nyári szünetben többször is elcsíphetők az ország különböző pontjain. Az már biztos, hogy július 29-én, Balatonbogláron, a Kultkikötőben lépnek fel.



A zenekar igazi csapatként működik, figyelik egymás rezdüléseit, kiegészítik és erősítik egymást a színpadon, érezhető a köztük lévő összhang, a kölcsönös szeretet és tisztelet. Mindegyikük képzett zenész is, a két frontember maga is dalszerző.

Wunderlich Józsefnek két albuma jelent már meg, 2020-ban a Skizó, 2022-ben a Szívre megy látott napvilágot.

Ember Márk a Dal 2020-as döntőjébe jutott be saját szerzeménnyel, az ő debütáló lemezére még várni kell, eddig megjelent dalai itt érhetők el.

Legközelebb talán az ő dalaikat is hallhatjuk a régi nagy slágerek és a vígszínházi dallamok mellett. Audrey

Fotó: Petró Adri [2023.02.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gabriella szolgáltatás [2023.02.18.]

gabriella szolgáltatás [2023.02.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu