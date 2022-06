Rockszínpaddá változott a Vígszínház - képekben

A Grund - vígszínházi fiúzenekar, öt éve alakult a Vígszínház tehetséges fiatal színészeiből. A Pál utcai fiúk musical apropóján Fesztbaum Béla ötlete nyomán Ember Márk, Medveczky Balász, Zoltán Áron és Wunderlich József alkotják a csapatot. Június 2-án megalakulásuknak ötödik évfordulója alkalmából adtak hangos koncertet a körúti tetárumban.

Kicsit összezavarodottan érkeztem csütörtök este hét órára a Vígszínház 126 éves épületéhez, nem tudtam pontosan eldönteni, hogy színházi előadásra jöttem-e vagy rockkoncertre. Láthatólag ezt nem csak én éreztem így, volt, aki farmerben és tornacipőben, volt, aki csinos színházi öltözetben jelent meg. A nézők összetétele is igen vegyes volt, nagymamától unokáig minden korosztály képviseltette magát, de persze a lányok, asszonyok voltak többségben.



A koncert egy bizonyos pontján az is kiderült, hogy a 25 év alattiak vannak kevesebben, sőt az 50 feletti érdeklődők is szép számmal képviseltetik magukat. Ez jól is jött a zenekarnak, hiszen a koncerten elhangzott dalok legnagyobb része 25 évvel ezelőtt íródott, sőt… Bár, ez a jelen lévő fiatalabbakat nem hozta zavarba, minden számot együtt üvöltöttek a fiúkkal.



Nem is kezdődhetett volna más dallal a műsor, mint a Pál utcai fiúk indulójával (Éljen a Grund!), ez kellően megadta az alaphangulatot az egész estére, a lelkes közönség hangos tetszésnyilvánítással fogadta a színpadra lépő zenekar tagjait.



Erős kezdés után még erősebb folytatás következett, a felturbózott Einstand tesó!, szintén a Pál utcai fiúk zenés darabból. Nekem ez a személyes kedvencem az előadásból, de ebben a rockosított koncert verzióban végtelenítve tudnám hallgatni.



Természetesen nem csak a musical dalaiból válogattak erre az ünnepi estére a fiúk, elhangzott még pár remek Presser szerzemény és a klasszikus rock világából is néhány kiváló nóta.

A GRUND a Vígszínházban képekben - klikk a fotóra

A ki tud, jobban megőrülni a színpadon trófeát holtversenyben minden csapattag megérdemli.

Ember Márk és a Wunderlich József a zenekar két frontembere egymást váltva vagy épp egyszerre énekeltek hatalmasat. Minden másodpercet kiélveztek, hogy végre szabadon szárnyalhattak, önmaguk lehettek a színpadon.

Mindketten több hangszeren is elkápráztatták a nagyérdeműt, József a basszusgitár mellett szintetizátoron is brillírozott, Márk a gitárok mellet a jól ismert szaxofonját fújta, ezzel különleges hangzásvilágot adott az elhangzó daloknak.



Medveczky Balázs az egész estét lendületesen dobolta végig. Minden koncerten csodálattal nézem a dobosokat, hogy a négy végtagjuk négy különböző ütemben, négyfelé mozog, ők a zenekar lelke, metronómja. Ha valaki eltéved, tekintete azonnal a dobost fürkészi, hogy visszataláljon a helyes ütembe. A dobos az egész estét a kezében tartja, figyeli zenésztársai minden rezdülését, ha kell, alkalmazkodik, ha kell, ő irányítja ritmust.



Balázs egy dal erejéig megmutathatta, hogy nem csak a doboláshoz ért, hanem kiváló énekes is. Elvistől a A Little Less Conversation című őrületes rock and roll nótát adta elő. A közönség a dalválasztást vastapssal jutalmazta.



Míg Balázs énekelt, a dobok mögött Fesztbaum Béla helyettesítette. A zenekar atyja leginkább a hangszeres tudását csillogtatta a koncerten, hol a billentyűk mögött tűnt fel, hol szólógitárt ragadott, hol szájharmonikán kísért vagy épp dobolt. De persze folyamatosan vokálozott is. A Pink Floyd The Wall csodálatos szerzeményében és a Rolling Stones Statisfaction dalában impozáns gitárszólót játszott.

Zenekarvezetőként a számok között próbálta felidézni az elmúlt öt év meghatározó pillanatit, több - kevesebb sikerrel, mert a fiatalok nem annyira bírtak a vérükkel, rendre közbepoénkodtak, ahogy azt egy rendes osztályban illik. Így sem maradtunk vicces történetek nélkül, megtudtuk, hogy a zenekar egy kémia órán alakult, hogy Márk megrágja a műanyag pohár szélét és még pár humoros kulisszatitkot.



Zoltán Áron látványos gitárjátékával, egyedi hangszínével biztos tagja a csapatbak, kedves humorával, töretlen lelkesedésével emelete az este hangulatát.



A koncert legmeghatóbb része kétség kívül a Szólít egy hang volt, szintén a Pál utcai fiúk zenés műből, ami ugyan nem került bele a vígszínházi előadásba, de a zenekar rendre eljátssza a fellépésein. Itt előkerültek, a modern öngyújtók (a telefonok vakuja), ahogy egy rockkoncerten szokás és csodálatosan megható képet varázsoltak a Vígszínház nézőterére.

Különleges zenei élmény, amikor az öt tagú zenekarban mindenki több hangszeren is kiválóan játszik és egyben remekül énekel. Így rendkívül színes, sokrétű, változatos, izgalmas setlistet lehet összeválogatni a hazai és a nemzetközi zenék világából.

Mindig érdekes, amikor színész lép énekesként a mikrofon mögé, magából építkezve ad elő egy-egy dalt, nem egy szerep bőrébe bújva jelenít meg egy adott karaktert. A dalválasztáson túl az előadás is izgalmas, hogyan formálja a saját egyéniségére a szerzeményt, milyen érzéseket közvetít, hogyan találja meg az utat a közönséghez.



Minden zenekar életében elérkezik az az idő, amikor már nem elégednek meg a mások által megírt nóták prezentálásával, hanem felmerül az igény, hogy a saját dal iránt. Különösen igaz ez akkor, ha a zenekarban két dalszerző is van.

Wunderlish József első önálló albuma tavaly látott napvilágos Skizó címmel, Ember Márk pedig két évvel ezelőtt jutott be A Dal döntőjébe saját szerzeménnyel, az Ő debütáló lemezére még várni kell, az eddig megjelent kislemezei itt érhetők el.



A Grund is megírta az első dalát, melynek premiere ezen az estén volt, a dal címe; Tóth Andris. A hozzá kapcsolódó történetet bizonyára minden koncerten el fogják mesélni a fiúk…

A nyári turné pontos dátumait és helyszíneit a zenekar honlapján és közösségi oldalain találod!



A közönség elmondhatatlanul évezte a koncertet, néhányan el is feledkeztek róla, hogy egy színházban, ültetett koncerten vannak és inkább tomboltak a színpad szélénél állva. A magam részéről drukkoltam nekik, hogy hátha átragad a lelkesedésük az ücsörgő nézők többségére. Sajnos nem így lett, le a kalappal a lányok előtt, első szóra visszaültek a helyükre. Abszolút egyet tudtam velük érteni, nekem is nehezemre esett egy rockkoncertet végigülni.



Szerencsére az utolsó dalnál már mindenkinek benne volt a bugi a lábában és majdnem szét is esett a ház.



Jegyvásárlás



Audrey

Fotó: Petró Adri

[2022.06.08.]