Hab a tortán - születésnapi rock and roll party és táncverseny a Barba Negrában Hölgyeim és Uraim… Tisztelt Publikum… táncos lábú jampik és jampipik, gyógyíthatatlan rock and roll szerelmesek, fiatalok, idősek, vagy éppen örök fiatalok… Fenyő Miklós egy őrületesen laza és egyben lazán őrületes HÁZIBULIRA invitál mindenkit, aki a fent nevezett jelzők bármelyikét önmagára veszi! Hogy ez az alkalom a születésnap előestéjén lesz, mondhatnánk véletlen… de NEM véletlen! Hiszen szándékosan, szinte előre kitervelt módon, igazi merényletet tervezünk a lábak és a hangszálak ellen, a SZÜLETÉSNAP egyszeri és így könnyen megbocsátható ünnepi alkalmából. Mindezt egy különleges, vadonatúj buli helyszínen, a Barba Negra Red Stage-ben. Időpont: 2023. március 11. Itt „Barba trükk" helyett, felcsendülnek a garantáltan legnagyobb Fenyő slágerek, benevezhetsz a Jampi Módi elnevezésű, koncert közbeni TÁNCVERSENYRE, melynek győztes párosa a színpadon veheti át a díjat Fenyő Miklóstól, szem és torok nem marad szárazon, hiszen lesz pezsgő, pezsgés, rezgés, koccintás és persze kacsintás, valamint egy hatalmas Torta, a tetején Habbal. A talpalávalót a Fenyőgyöngye zenekartól, és a RUMBABÁK vokáltól kapjuk, valamint a Jampi Angyalok tánckar is fokozza a lendületet. Ha ott vagy az összes Fenyő koncerten, most is itt a helyed, ha pedig még nem voltál, akkor csak annyit mondhatunk, ez lesz a HAB A TORTÁN! Jegyek online: https://fenyo-szulinapi-jampi-party--barba-negra.broadway... https://jegy.rock1.hu/fenyo-szulinapi-jampi-party_20230311 Jegyek kaphatóak a helyszínen is, a koncert napján 17 órától. [2023.03.09.]