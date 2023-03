Csodálatos alkotás született! Takács Nikolas életében először írt dalt más előadónak! A dalhoz klip is készült, amelyben a bájos énekesnő mellett Nikolas is szerepel: Takács Nikolast nem kell bemutatni a 2010-es X- Faktorban az egész ország megismerte. Azóta jelent meg számos nagylemeze, de soha nem írt dalt másnak. Most először tett kivételt felfedezettjével Alinkával, akinek csodálatos hangja megihlette, így született meg a Szabad levegő. Alinka klasszikus énekesművészként sok nívós rendezvényen lépett már fel, de az igazi ismeretség eddig még váratott magára. Most azonban, hogy Nikolas szakmailag és emberileg is mellé állt, minden adott ahhoz, hogy Alinka valódi dívává váljon. „Az első saját dal hatalmas mérföldkő az életemben” - meséli az énekesnő. – Az még meghatározóbba teszi, hogy egy olyan fantasztikus hangú énekes írta nekem, akinek meghajlok a tehetsége elött, és akiről emberileg is bárki példát vehetne a mai világban. Azt hiszem csak annyit mondhatok: köszönöm!” Alinka az Etűd Konzervatóriumban Bikfalvy Julia szárnyai alatt tanult operaénekes szakon. „Juli először nem akart felvenni, csak meghallgatott, de az énekem meggyőzte, így felvételi nélkül lettem a növendéke. A konzervatórium elvégzése után, tovább folytattam tanulmányaimat és kerestem az utamat. Szerettem volna a könnyebb műfajban is kipróbálni magam, de úgy, hogy a klasszikus képzettségemet is használjam. Sok énektanárnál megfordultam, de Nikolas volt az első, aki azonnal ráérzett arra, hogy mit is szeretnék. A közös munkát követően egy nap hatalmas meglepetés és öröm ért: Nikolas közölte velem, hogy írt nekem egy dalt!” A nagyvolumenű dallamhoz Alinka gondolatai alapján Lombos Márton írta a szöveget. „Elsődleges számomra, hogy minél több emberhez jusson el a zeném és a gondolatok, érzések, amiket a segítségével szeretnék átadni: a szeretetet és a pozitív életszemlélet fontosságát. Olyan dalt szerettem volna, aminek a mondanivalójával a legtöbben tudnak azonosulni: az életben egyszer fent, egyszer lent vagyunk, de mindig felállunk és keressük a jót, a pozitívumot, a helyes utat. “ A dal olasz nyelven is elkészült, és így lesz ez a többivel is, mert Alinkának nagy szerelme Olaszország, ahol idővel szeretne fellépni. Közeli tervei között szerepel még egy dal és egy feldolgozás, amelyeket szintén Nikolasszal készítenek majd el, aztán jöhet egy nagy bemutatkozó koncert, ahol élőben hallhatják Alinkát és a dalait, illetve a klasszikus-populáris (cross-over) stílusú szerzemények mellett, néhány operaáriával is készül az énekesnő. [2023.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel az egyes gyors és megbízható szolgáltatás [2023.03.20.]

Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.03.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu