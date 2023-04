Megnéztük a Triászt a Barba Negrában - képekkel

Az immár megszokottnak mondható tavaszi nagyzenekaros koncertjét adta a Triász április 14-én a Barba Negra Red Stage-en, egy igazi, váratlan meglepetés sztárvendéggel.

Lukács Gabi és zenekara, a New Project már volt is a Triász előzenekara egy korábbi koncerten. Akkor sajnos csak a műsoruk végére, az utolsó két számra értünk oda, de azok nagyon jók voltak, így megjegyeztük magunknak a csapatot. Örömmel láttuk, hogy most ismét ők lesznek az előzenekar, és direkt korán mentünk, hogy őket is lássuk. Nem is csalódtunk, a legendás külföldi rock slágerek (Black Velvet, Smells like teen spirit, Sweet child of mine, Purple rain stb.) egyrészt klassz felvezetést adtak a Triász legendás magyar rock slágereihez, másrészt a saját daluk (Így volt eltervezve) is nagyon tetszett.

Ahhoz képest, hogy csak négy hónapja, karácsonykor volt ugyanitt Triász koncert, most is nagyrészt megtelt a Barba Negra Red Stage, vagyis láthatóan kialakult egy hűséges rajongótáboruk. A műsor az Induljon a Banzáj dallamával indult, nyilván a szomszédos Blue Stage-en koncertező Hauber Zsolt tiszteletére, de aztán váltottak a Vágtass velem / Mint a filmeken című dalra - érdekesek ezek a dallam-felbukkanások minden Triász koncerten.

A műsorban régi és új dalok is elhangoztak ("új" alatt értve a karácsonykor megjelent Elveszett évek 5. album dalait), köztük a Valaki gyűjti a jó pontokat / 15 nyár, illetve később a Babylon / Könyvelő álma / Életfogytig rock and roll. Tudom, hogy mindent nem lehet, de ezeket a dalokat külön-külön is jó lenne egyszer végig hallani...

A koncert előtt utaltak egy meglepetés-vendégre, de nem árulták el, hogy ki lesz az, így tényleg nagy és kellemes meglepetés volt Falusi Mariann érkezése. Elhangzott a Bye-bye Szása, Cserháti Zsuzsától az Egy elfelejtett dal, a Holnap hajnalig, és végül igazi különlegességként a Mennyország tourist váltogatva swing és rock stílusban.

Sipos Péter elmondta, hogy véletlenül tették a koncert időpontját a Triász 11. születésnapjára - pont 11 évvel ezelőtt volt az első koncertjük. Azóta 5-600 alkalommal léptek fel így együtt (nyilván többségében nem a nagyzenekarral, hanem hármasban). Klassz ötlet volt a dobszólós rész, a ráadásban pedig visszatért Falusi Mariann is az Egyszer még játsszuk el című dalra.

Én gyakran hiányolom a hosszabb konferálásokat a dalok előtt, hogy miért pont ezeket a dalokat dolgozták fel, kinek a lemezgyűjteményéből került elő az elveszett dal stb. Éppen ezért itt is ajánljuk Máthé József (Fiery) nagyszerű cikksorozatát a Cikipédia című blogjából, amelyben részletesen ír a Triász V. albumának dalairól, nagyon élvezetes olvasmány (a zenekar maga is ajánlotta már Facebookon).



Tóth Noémi

Triász a Barba Negrában - klikk a fotóra

[2023.04.23.]