The Voice Magyarország 2023 - Megvannak a műsor coachai és műsorvezetője Miklósa Erika, Trokán Nóri, Curtis és Manuel a The Voice Magyarország coachai. A tehetségkutató műsorvezetője pedig Istenes Bence lesz. Az RTL-re érkezik a The Voice, (gyártó: UFA Magyarország) és most már az is kiderült kik azok, akik tűkön ülve várják, hogy a csapatukba szuper hangú tehetségeket gyűjtsenek. Miklósa Erika: Kossuth-díjas énekesnő, aki itthon és a világ számos pontján sikereket ért el, a Milánói Scalától a New York-i Metropolitanig.



Trokán Nóri: Junior-príma díjas színésznő, akivel magyar és világhírű sorozatokban, valamint filmekben is találkozhatunk. Nóri a prózai szerepek mellett musicalekben is főszerepeket játszik. Emellett színészkollégáival kiegészülve tematikus koncertsorozattal járják az országot.



Curtis: Többszörös arany- és platinalemezes, Fonogram és Bravo Otto díjas előadó-dalszerző. Manuel: Négy évvel ezelőtt az X-Faktorban robbant be a zenei életbe, idén megjelent nagylemeze, ami a tavasz közepére már négyszeres platina lemez lett, a Spotify Global Debut listájának legjobb 5 albuma közé jutott Miklósa Erika:

„Nagyon várom a Voice-találkozásokat. Szeretem a tehetségeket. Szeretem a fiatalokat. Szeretek felfedezni. Szeretem az eredetiséget, az akaraterőt, a szorgalmat, az elszántságot. És szeretek mentora lenni a jó hangoknak. Eddig a klasszikus zene tehetségeit figyelhettem. Most a könnyűzene tehetségeivel is törődhetek – „klasszikus mesterként”, vagyis elszántan, fáradhatatlanul és dinamikusan.” Trokán Nóri:

“Nagyon nagy kihívásnak élem meg ezt a feladatot. A tehetségkutatás és -gondozás az egyik legnagyobb felelősséggel járó munka, ugyanis minden mondatnak komoly súlya van. Az első, székes forduló alkalmával tényleg csak a hangokra és a megérzésekre lehet majd hagyatkozni, de az igazi cél az, hogy a végén olyan előadók álljanak a közönség elé, akiknek színpadi jelenlétük is erős és egyedi. Erre szeretném fektetni a hangsúlyt. Továbbá mi négyen, mindannyian más szférából jövünk, más színeket tudunk majd vinni a műsorba, izgatottan várom a közös munkát.” Curtis:

„Több, mint 20 platinalemez és 2 Fonogram díj után, ez a legnagyobb zenei elismerés, hogy coach lehetek ebben a tehetségkutató műsorban. Abban hiszek, hogy családias légkört kell majd teremteni a csapatomban és akkor tudunk sikereket elérni. Az a tervem, hogy az én versenyzőm végig maradjon és mi győzzünk!” Manuel:

"Mindig ott volt a fejemben, hogy egyszer tehetségkutató műsorban hasonló szerepet vállaljak, örülök a felkérésnek. A dalaimban igyekszem a maximumot hozni, de szeretnék más téren is fejlődni, többek között, ezt is várom a műsortól. Számomra mindenképp előny, ha valaki saját szerzeménnyel készül, de a lényeg, hogy jó énekesekkel, előadókkal dolgozzak együtt." Ők négyen tehát a The Voice Magyarország coachai, akik nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint megtalálni csapatukba azt, aki megnyerheti a hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb pénznyereményét, 36 millió forintot. A The Voice Magyarország műsorvezetője pedig Istenes Bence lesz, aki izgatottan várja már, hogy ebben az új feladatban kipróbálja magát. A The Voice egy énekes tehetségkutató showműsor (ITV formátum). Ám a meghallgatások merőben eltérnek az eddig megszokottól, hiszen itt a coachok úgy választják ki a meghatározott számú versenyzőiket, hogy az első megmérettetésen nem látják, csak hallják őket, így csupán a fülükre és a megérzésükre tudnak hagyatkozni. A versenyzőknek pedig elég lesz egy coachot meggyőzniük ahhoz, hogy továbbjussanak, ugyanis, ha az egyikük megfordul a versenyző felé, azzal automatikusan tovább is juttatta a csapatába. Abban az esetben, ha többen megfordulnak, a versenyző választhat, kinek a csapatába szeretne kerülni. A válogatókat pedig majd a Párbajok, a Kiütések és az Élő showk követik. A The Voice Magyarország válogatói még zajlanak, tehát, aki érzi magában a tehetséget és szeretne a coachokkal együtt dolgozni, annak még nem késő jelentkeznie. [2023.05.06.]

