Kiderült! Nyári Aliz így ünnepelte születésnapját Új zenei ötletek inspirálták az énekesnő legújabb fotósorozatát, amelyben egy új oldalát mutatja meg. A közönség az előadót már jól ismerheti kifinomult, elegáns stílusáról, azonban Aliz ez alkalommal egy igazán nőies, érzéki fotósorozatot készített, születésnapja alkalmából.

„Minden születésnapomon számot vetek az elmúlt évvel kapcsolatban, számomra ez a nap egy új kezdetet jelent. Hiszek abban, hogy az embernek mindig szüksége van a megújulásra. Erre pedig a legjobb alkalom a születésnap. Mivel tavasszal születtem, így maga a természet ébredése is mindig ösztönöz arra, hogy az újdonság felé nyissak. A változás sokszor nem könnyű, de rengeteg pozitív dolgot rejt magában. Úgy éreztem, a születésnapom alkalmából szeretnék egy új fejezetet kezdeni.



Ez a fajta megújulás nemcsak a megjelenésemben, de természetesen a zenémben is megmutatkozik majd. Az elmúlt év igazán intenzíven telt, melynek kiemelt eseménye a Félóra nyár című dalom megjelenése volt számomra. A dal és a hozzá készített klip sikere teremtette meg a lehetőséget arra, hogy most ezen az úton járva, további saját szerzeményű dalokon dolgozzak. Amikor egy-egy dal megszületik a fejemben, sokszor már látom magam előtt a dal videóklipjét és azt a látványvilágot, amelyben a dalt elképzelem. Egy igazán nőies, szenvedélyes és mégis kifinomult, elegáns stílust szeretnék képviselni. Úgy érzem, hogy az új fotók, melyet Szikszai Péter készített rólam, abszolút tükrözik azt az érzelmi világot, amelyet jelenleg megélek, és amelyet szeretnék a közönségnek átadni." - mondta az énekesnő. [2023.05.18.]

