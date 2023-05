Egyedülálló üzleti modellel mutatkozik be az Unnamed Promotions online marketing ügynökség A WMMusicDistribution (WMMD) neve már nem csak Magyarországon cseng ismerősen a zenei szakmában: nemzetközi téren is egyre komolyabb sikereket ér el. Több mint 15 éve segíti az előadók zenéit megjelentetni a Spotify, Apple Music, YouTube vagy épp a Deezer felületén. Annak érdekében pedig, hogy az újonnan feltöltött dalok sokakhoz eljuthassanak, egy ideje a online hirdetési kampányok adta lehetőségeket is kiaknázzák a TikTokon, Google Ads-ben, a Meta felületein vagy akár Spotify-on. “Az elmúlt években egyre komolyabb igény mutatkozott a fizetett kampányokra partnereink részéről, így 2021-ben elindítottuk a saját hirdetési szolgáltatásunkat Gedeon Andi kolléganőnk segítségével. Ismerjük a zenei piacot, az előadók igényeit, és ezért akár a legspeciálisabb kéréseket is ki tudjuk elégíteni nem csak a zeneterjesztés, de a zenei hirdetési kampányok területén is” – mesélt a kezdetekről Sebestény-Gallasz Enikő, a WMMD ügyvezetője. Az elmúlt 2 év során közel 1000 kampányt valósított meg a WMMD csapata, többek között a Budapest Park hivatalos TikTok partnereként. Csak tavaly több mint 5 millió forint értékben saját finanszírozásban támogatták a partnereik zenei megjelenéseit. 2023-ra pedig az online marketing divízióból egy önálló ügynökségi csapat alakult ki: a zenei- és marketinges szakemberekből álló Unnamed Promotions, amely kifejezetten fizetett hirdetési szolgáltatásokkal és organikus kommunikációval, valamint ehhez kapcsolódó videó- és tartalomgyártással szolgálja ki a partnereit. Bemutatkozik az Unnamed Promotions profi csapata Gedeon Andrea, Head of Operations Több mint 15 éve foglalkozik stratégiai és online marketinggel. Dolgozott rádióban, ügynökségnél és multinacionális cégnél egyaránt. A hazai zenei életben régóta otthonosan mozog, marketingkommunikációs szakemberként számos ismert hazai fesztiválnál megfordult, néhány évig programszervezőként is dolgozott. Andrea az elmúlt két évben a marketing kampányok tervezéséért és kivitelezéséért felelt, január óta már operatív vezetőként segíti a WMMD csapatát. “Korábban már dolgoztam a WMMD-nél mint partnerkapcsolati menedzser, a régi ismeretség és a jó viszony adott volt. A 2021-ben indított szolgáltatásunk azért is volt érdekes kihívás, mert bár megvolt a saját bejáratú ügyfélköröm, úgy láttam, hogy szakmailag tovább fejlődhetek a közös munka során, miközben egy jó csapathoz tartozom” - nyilatkozta a WMMD-ről. A cég az elsők között volt, akik Magyarországon TikTok For Business partnerek lettek. “Az együttműködésünk lehetővé tette, hogy az elsők között legyek, akik itthon TikTok hirdetésekkel foglalkoznak” - tette hozzá Andrea, aki elmondta, kollégái, Péter és Alexandra a legjobb szakemberek, akikkel érdemes nagyban gondolkozni, és egy saját ügynökséget létrehozni. Lippai Péter, Head of Promotions Az Unnamed Promotions szakmai vezetője 2013 óta foglalkozik online marketinggel. Az elmúlt években a Growww Digital ügynökség csapatának tagjaként számos nemzetközi és hazai márka közösségi oldalát menedzselte. Péter lehetőséget kapott, hogy az országban az elsők között képezhesse magát TikTok marketing szakértővé. Mára több százezer eurónyi hirdetési tapasztalatot gyűjtött össze, jónéhány márka ismertségét építette, segítette a platformon, és rendszeres előadója a hazai konferenciáknak TikTok marketing témában. “Az Unnamed Promotions azért kifejezetten izgalmas projekt számomra, mert megadja a szabadságot a partnereknek, ügyfeleknek arra, hogy ügynökségi szintű kiszolgálást kapjanak, anélkül, hogy hosszútávú és aktuális céljaikhoz képest irreális anyagi terhet jelentő szerződéseket írnának alá, és ezzel keretek közé szorítanák a saját lehetőségeiket.”

Dejcző Alexandra, Managing Partner A Growww Digital egykori közösségimédia- és márkakommunikációs divízióvezetője, Dejcző Alexandra az Unnamed Promotions ügyvezetői pozíciójába érkezett. Az okleveles kommunikáció- és médiaszakértő másfél évtizede dolgozik a legnagyobb hazai és nemzetközi márkákkal, melyek teljes közösségi média jelenlétéért is éveken át ő volt csapatával a szakmai felelős. Korábban 4 éven át dolgoztak együtt Lippai Péterrel, így különösen szerencsésnek tartják, hogy az Unnamed Promotions-ben is találkoznak útjaik. A WMMD-vel régre nyúlik vissza ismeretségük: több mint 10 évre és 2000 kilométerre. "A céggel az egyik tulajdonoson, Gál Robin keresztül kerültem kapcsolatba. Ingázóként a Málta - Budapest járaton rendszeresen találkoztunk, és jellemzően üzleti, szakmai témákról beszélgettünk. Kiderült, mennyire fontosnak tartjuk mindketten az értékteremtést és az innovációt. Nagyon örülök, hogy éppen most és éppen az online marketing területén valósul meg a közös munka! Az elmúlt 8 évben főleg e-kereskedelmi projektek márkakommunikációján és -építésén dolgoztam, ugyanakkor a zeneipar, a kultúra és az oktatás közelebb állnak a személyiségemhez. Nagyon boldog vagyok, hogy újra zenei projektek promócióin dolgozhatok, annak pedig külön örülök, hogy mindezt a WMMD-vel együttműködésben valósíthatom meg!" – fogalmazott a szakember. Az Unnamed Promotions többek között abban különbözik a többi hazai közösségimédia-ügynökségtől, hogy nem a hosszútávú, folyamatos és állandó együttműködésre, valamint a dobozolt szolgáltatások kialakítására törekszik, hanem az egyedi igényekre szabott, projekt jellegű, promóciós alapú partnerségekre épül, hogy valóban az ügyfelek érdekeit szolgálják. Az Unnamed Promotions csatornakezeléssel, video- és tartalomgyártással, tréninggel és konzultációs szolgáltatásokkal is segíti a partnerek márkaépítését, rajongótáboruk kialakítását, üzleti céljaik elérését. "Hisszük, hogy egy olyan űrt töltünk be a hazai ügynökségi palettán, ami igazolja, hogy érdemes az ügynökségi helyett az ügyfél érdekeit nézni. Elsődlegesen a zeneipari szereplőket szeretnénk kiszolgálni, azonban szolgáltatásainkkal szívesen segítünk más iparágakat is. A kultúra, az oktatás, a turizmus és a szórakoztatóipar mindannyiunknak szívügye, így örömmel karolunk fel projekteket ezekről a területekről is" - foglalta össze az UP csapata. A WMMD az ügynökség bejelentése előtti napokban tért vissza az angol Brightonból. Ismert magyar előadókat (Lil Frakk, Kristoaf, Böbe, Co-Lee, Perrin, OIEE, Mehringer Marci, Fekete Giorgio) vittek delegációjukkal a The Great Escape Festivalra, hogy a tehetségek rálátást kaphassanak, milyen a zeneipar nemzetközi szinten, megismerkedhessenek néhány olyan fontos tényezővel, amitől egyre profibbá válhatnak, és a nemzetközi zenei színtéren is kapcsolatokat szerezhessenek. Az erről készült anyagok hamarosan a WMMD csatornáin válnak elérhetővé. [2023.05.21.]

