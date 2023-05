Hungária-koncert lesz 2024-ben a Puskás Arénában Egy nagykoncert erejéig újra összeáll a Hungária. Az esemény 2024. június 1-jén lesz a Puskás Arénában. A csapat legsikeresebb korszakában, a nyolcvanas évek első felében működött felállásából Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert is színpadra lép jövő nyár elején a Puskás Arénában, és velük olyan slágerek csendülnek ismét fel, mint a Hotel Menthol, a Duci Juci, a Csókkirály vagy a Limbó hintó - közölte a szervező Broadway Event vasárnap az MTI-vel. A Fenyő Miklós által eredetileg 1968-ben életre hívott Hungária beatzenekarként is a legnépszerűbb magyar előadók közé tartozott, és két lemezt (Koncert a Marson - 1970; Hungária - 1971) jelentetett meg. 1980-ban új felállással és koncepcióval tértek vissza.

Az ötvenes évek jampi jelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes frenetikus sikert aratott, Rock and Roll Party című lemezük magyar rekordot jelentő 650 ezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik. 1981-ben a Limbó hintóval megnyerték a Tánc- és popdal fesztivált, százezres példányszámban fogyott Hotel Menthol című albumuk is.



A Hungária ekkori klasszikus felállása: Fenyő Miklós (ének, zongora), Dolly (ének), Novai Gábor (basszusgitár, ének), Kékes Zoltán (gitár, ének), Fekete Gyula (szaxofon, ritmusgitár, ének), Szikora Róbert (dob, ének). 1982-ben Szikora Róbert kivált a zenekarból és megalakította az R-Gót, a sikert sikerre halmozó Hungária számos tagcsere és két további lemez (Aréna - 1982; Finálé? - 1983) után 1983-ban bomlott fel. Fenyő Miklós előbb a Modern Hungáriában, majd szólóban folytatta, Dolly, Fekete Gyula, Kékes Zoltán és Novai Gábor a Dolly Rollban zenélt tovább, Novai hosszú évek óta a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar vezetője.



1995-ben újra összeállt a nyolcvanas évek Hungáriája, amely százezer néző előtt adott koncertet a Népstadionban és Ébredj fel Rockandrollia címmel egy új lemezt is készített. A klasszikus rock and roll felállásból Kékes Zoltán 2017-ben, Fekete Gyula 2019-ben hunyt el. Az együttes utolsó sikeres éveiben csatlakozott Flipper Öcsi 2008-ban hunyt el. MTI [2023.05.23.]

