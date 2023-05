Remeteévek után újdonsággal jelentkezett a magyar énekes - itt a Nap Remeteévek és Skócia meghódítását követően jelent meg Vörös Renátó második szóló nagylemeze: Nap címmel. A 2000-es években Renátó a Csakazértis zenekar énekeseként országos ismeretségre tett szert, a Csak játék című lemezükkel öt országos turnén, több mint száz koncerten lépett fel.



„A Csakazertis zenekar feloszlása után visszavonultam a nyilvánosságtól. Egy hegyen éltem az erdő közepén, távol mindentől négy kutyával. 2017-ben jelent meg első szóló nagylemezem "Hozzád szól" címmel, közben tehetségkutató fesztivált szerveztem, fiatal zenészeknek rögzítettem kép es hanganyagokat, és az ország legismertebb és legtehetségesebb zeneszeinek készítettem videoklipeket. 2018-ban Skóciába költöztem, hogy nyelvet tanuljak, világot lássak és világsztár legyek. 2023-ban elkészült a második nagylemezem "Nap" címmel, amin már hét angolnyelvű szerzemény is helyet kapott. - mesél az eközben eltelt időszakról és jövőbeli terveiről Renátó.



Az idén megjelent tíz számot tartalmazó albumon Renátó a pop-rock műfaj határait feszegeti, énekesi képességeit, kreativitását jól kihasználja, változatos hangzásvilágot és érzelmi mélységeket vonultat fel. Találunk rajta lendületes és energikus pop-rock számokat - mint például az album nyitószáma, a Crazy days -, vagy az annál még rockosabb, magyar nyelven írt: Így fogadj el. Egy-két lírikusabb balladát is felsorakoztat az album, mint például a slágergyanús Még várj és az angol nyelvű Same planet című dalok.



„A zenét azért szeretem, mert a legszegényebb és legtehetősebb embereknek is ugyan azt az élményt tudja nyújtani. Hiszek az energiák áramlásában, és hogy mi emberek jó hatással tudunk lenni a környezetünkre. Az új lemezem a szerelemről, az újrakezdésről, az elengedésről és a békés boldog emberi dolgokról szól.” – vallja Renátó.



Vörös Renátó idén május 20-án lépett fel a skóciai Aberdeenben, majd augusztus 19-én New Byth-ben, egy hagyományőrző fesztiválon, az edinburgh-i Backstage Art Club szervezésében koncertezik.



Érdemes követni a zenész oldalát, hiszen az idei koncertlista folyamatosan bővül, ahol a pop-rock műfaj szerelmeseinek és az érzelmes, elgondolkodtató dalok kedvelőinek egyaránt ajánlott nagylemez számait élőben is meghallgathatjuk. [2023.05.26.]

