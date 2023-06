Ez fantasztikus hír! Európai turnéra indul novemberben a magyar előadó, Azahriah Hat országot érintő európai turnéra indul novemberben Azahriah - közölte az énekes-dalszerző menedzsmentje csütörtökön az MTI-vel. Közleményük szerint a koncertsorozat november 2-án kezdődik Bécsben, és november 12-én fejeződik be Párizsban. Az állomások között lesz még Prága, Varsó, Berlin, Manchester és London. Mint írják, a turnén Azahriah Európa-szerte megmutathatja, ami már tavalyi nagyszínpados koncertje során a Szigeten is kiderült: zenéje nyelvi és országhatárokon átívelő produktum, amely bárhol képes megmozgatni a közönséget.

Pár hete megjelent nagylemezén, a Mementón a karibi Queen Omega az egyik közreműködő, a Four Moods 2 című szám "a tökéletes példája annak, hogy Azahriah művészi nyelve univerzális" - emelik ki a közleményben.



Azahriah lépett már fel külföldön: a hollandiai Eurosonic fesztiválon - Magyarország képviseletében - élő show-val mutatkozott be.

A 21 éves Azahria youtuberként kezdte pályafutását, énekesként és dalszerzőként 2021-ben lépett először színpadra. Az év novemberében nyert az MTV EMA helyi előadó kategóriájában, és a OneRepublic előzenekaraként színpadra állhatott a Hősök terén. Mára az egyik legfelkapottabb magyar előadóvá vált, tavaly és idén is telt házas koncertet adott a Budapest Parkban, és idén tavasszal megtöltötte a Papp László Budapest Sportarénát is. MTI [2023.06.09.]

