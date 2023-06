Az Ezrek szimfóniáját adják elő Veszprémben Mahler VIII. szimfóniáját, a grandiózus Ezrek szimfóniáját adják elő Veszprémben a Magyar Állami Operaház együttesei és szólistái, valamint a veszprémi régióhoz kötődő művészek július 7-én a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program részeként. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a produkcióról tartott csütörtöki veszprémi sajtótájékoztatón kiemelte: az EKF programsorozat összeállításakor azt tartották szem előtt, hogy az itt élő közösségeket erősítsék, illetve újak létrejöttéhez járuljanak hozzá. Ennek mintegy szimbóluma a Mahler-szimfónia, mely több száz közreműködőt vonultat fel. A nagyszabású ingyenes előadásnak a város új fesztiválhelyszíne, a Gyárkert KultúrPark ad otthont.

Mint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója felidézte, a Mahler-darab ősbemutatóját 1910-ben tartották Münchenben, akkor 1030-an voltak a színpadon.



Hozzátette, hogy Magyarországon 1983-ban mutatták be először a rendkívül nagyszabású művet, és 2020 óta minden évben október 1-jén, a zene világnapján más-más karmester és szólisták közreműködésével adják elő.



A veszprémi hangversenyen a Magyar Állami Operaház zenekara és kórusa, nyolc, Veszprémhez kötődő énekes szólista, helyi felnőtt és ifjúsági kórusok tagjai, valamint a testvérvárosokból érkező művészek állnak a közönség elé. Csaknem 100 fős zenekar, több mint 150 fős kórus és 50 fős gyermekkar vesz részt az előadásban - hangsúlyozta Ókovács Szilveszter.



A csaknem másfél órás koncert szólistái Farkasréti Mária, Nagy Gyula, Vörös Szilvia, Palerdi András, Boross Csilla, Brassói-Jőrös Andrea, Szemere Zita és Horváth István lesznek, akik mindnyájan kötődnek a Bakony-Balaton régióhoz.



Farkasréti Mária a sajtóeseményen elmondta, hogy mint Veszprém szülöttje izgatottan készül a több mint 300 szereplőt felvonultató előadásra, amelyen Madaras Gergely karmester vezényel majd.



Porga Gyula, Veszprém polgármestere azt emelte ki, hogy az EKF-rendezvények során Veszprém és Európa kultúráját mutatják be, ezen kívül a nemzeti kultúrát közvetítik Európa felé. MTI [2023.06.10.]

