Megérkezett! Újdonság a The Pontiac-tól - Otthonról kapott apró dolgaim albumpremier A The Pontiac idén több single-t is kiadott, például a KACAJ zenekarral közös Ébredek, illetve a Ha menni kell és az Ablakomból. Az utóbbi kettő már az Otthonról kapott apró dolgaim előfutáraiként debütált, ráadásul kiválóan működtek kedvcsinálóként! Legalábbis a hatásuk nyomán alig győztük kivárni a komplett hanganyagot – ezek után kevésbé meglepő következő javaslatunk: ha a mai nap csak egy lemezt pörgetsz ki az elejétől a végéig, akkor ez legyen az! A The Pontiac ismét egy magyarnyelvű lemezzel örvendezteti meg rajongóit másfél évvel a Jöhet bárki után. A két album kiadása között rendkívül kevés idő telt el, ami egyrészről dicséretes. Másrészről viszont sajnálatos, ugyanis az új dalok a frontember Nagy Barni életében történt szomorú események hatására születtek. Ezek a szerzemények az elengedés folyamatának részei, és olyan egységet alkotnak, ami miatt mindenképpen egyben szerették volna megjelentetni őket. Az Otthonról kapott apró dolgaim felvétele Vastag Gábor „Vastinál" zajlott, akivel az előző lemez óta dolgoznak együtt. Kiváló szakemberként nemcsak a felvétel-mix-master szentháromságában hagyatkoznak rá. Mivel számtalan jó ötlettel szokott előállni például hangszerelés vagy szerkezet tekintetében, így már producerként is egyengette a Pontis srácok új korongjának útját. Nagy Barni így foglalta össze a Sounday Studio-ban eltöltött időt: „Rengetegszer ott jön meg egy csomó ötlet, máshogy hallgatjuk ott végig őket és fel tudunk szabadulni annyira, hogy ezeket próbálgassuk. Rendszerint a dalok vázai "egybe játszással" kerülnek felvételre, és ezt követően jön az ének, akusztikus gitár, amik másfajta környezetet igényelnek rögzítés szempontjából. Ezúttal Andrási Ingrid is velünk tartott egy pár napon keresztül, így képanyag is készült, ami a lemezmegjelenés után szintén premiert kap majd." A debütálást követően mindenkinek lesz kettő hétnyi felkészülési ideje, hogy a lemezbemutató koncerten már együtt üvölthesse a legfrissebb dalokat is a bandával. Ennek az eseménynek az A38 Hajó tetőterasza ad otthon június 29-én, amire a fiúk is gőzerővel készülnek. Természetesen az új albumot beépítették műsorukba, így egy teljesen friss, 90 perces műsorral érkeznek a bulira, ahol még egy titokzatos vendégük is lesz. A megfelelő hangulatról A Dal című műsor 2022-es évadának második helyezettje, a Third Planet gondoskodik majd előzenekarként. [2023.06.16.]

