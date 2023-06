Nyolc ifjú tehetség mutatkozik be hangversenyen a Pesti Vigadóban Nyolcan mutatkoznak be a Versenygyőztes ifjú tehetségek zenekari hangversenyén június 21-én a Pesti Vigadóban, a Szent István Filharmonikusok kíséretében. A műsorban Haydn, Ditters von Dittersdorf, Mendelssohn, Bach, Mozart és Dvorák művei csendülnek fel. Az esten fellép Balogh Ádám, Balogh Máté, Tóth-Szabó Dóra, Kovács Lili Júlia, Világi Dávid, Bocsi Botond, Falaky Réka Rozália és Balog Benedek. A Szent István Filharmonikusokat Ménesi Gergely vezényli, az est műsorvezetője Szolnoki Apollónia lesz.



A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Szent István Filharmonikusok közös célként tűzte ki a tehetséges fiatal zenészek felkarolását és támogatását. Ezen összefogás eredményeként biztosítanak lehetőséget számukra évről évre, hogy szimfonikus zenekar élén mutatkozhassanak be a nagyközönség előtt, az MMA székházában - áll a közleményben. MTI [2023.06.19.]