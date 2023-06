Megnéztük Horváth Tamás 2023-as Budapest Parkos koncertjét Nyolcadik Budapest Parkos koncertjét tartotta Horváth Tamás 2023. június 23-án. A péntek esti eseményre közel 7000 néző látogatott el. A bulit Paulina nyitotta, aki megteremtette a hangulatot a nézőtéren. Programját az Ajándék című dalával fejezte be, melyet közönsége vele énekelt. Rövid szünet után pontban 20.10. perckor a színpadra lépett Horváth Tamás, akiről az első pillanattól sugárzott az éneklés és a színpadi szereplés élvezete.



A koncert első felében a fehér szín dominált: Tamás zakója és a remek táncosok öltözéke is fehérben pompázott.

Az első dal a Fekete Rigó volt, melyre a közönség azonnal lelkesen énekelni kezdett. Megjelent a színpadon Kowa is, ( Kowalsky meg a Vega ) és Tamással együtt elénekelték a Fehér Hollót.

Tamás minden dalt felkonferált, egy-két számára fontos gondolattal vezette fel a kezdő traktusokat. Tamás zenéjének sajátos stílusa megjelenik a folklór elemek ötvözésében, időnként rendhagyó ritmus használatával.



Az előadó beleélése, átérző tánca, fantasztikus hangulatot teremtett a Parkban. A dalaiban megjelenő érzelmek, a párkapcsolat problémáit, a szakítások nehézségét, a „se veled, se nélküled” érzéseket több oldalról megközelítő tartalmak valódi, izzó feszültségét remekül forgatta át vibráló extázissá a rajongói körében. ( Megszakad, Emlékszem még júliusra ) Lírai oldalát is láthattuk a Suttogj, a Legyél az és a Felhők felett dalokban.



A koncert felénél áttérés történt a fekete színbe: a táncosok extrém fekete öltözetben, Tamás pedig fekete paszományos kabátban tért vissza a színpadra.



Egy óra elteltével - mint előrejelzésként a program mumusa – elkezdett szemerkélni az eső. Pár perc után az intenzitása fokozódott és komoly esőzéssé alakult. A nézők közül pár százan elindultak haza. Volt, aki a fedett rész alá húzódott, de a rajongók döntő többsége változatlanul élvezte a koncertet a küzdőtéren. Stílusosan ekkor hangzott el a Tiszánál című dal Esik eső, had essen…. sora.

Néhány dalt követően, mikor az eső még mindig megállás nélkül esett, Tamást elragadták érzelmei és néhány percig közönsége támogatta, hogy folytatni tudja az éneklést, mert annyira meghatódott attól, hogy emberek ezrei ünnepelnek vele együtt a szakadó esőben, hogy a könnyeivel küzdött.



A visszatapsolás előtti utolsó dalként került a repertoárba a Meggyfa, amely annak idején országos ismertséget hozott az előadónak, és a mai napig nagyon népszerű dala.



Az énekes köszönetképpen minden közreműködőt megemlített, nemcsak a zenekar tagjait, de a vizuáltechnikán, marketingesen át, a sofőrtől a Park technikai személyzetéig.



A minden szempontból sikeres fellépésének végén Horváth Tamás bejelentette a 2023. december 27-i Aréna koncertjét. Ódor Terézia [2023.06.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.27.]

Rychlá a velmi bezpečná finanční pomoc szolgáltatás [2023.06.25.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu