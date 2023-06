Megvalósul Horváth Tamás álma? Mutatjuk a részleteket! „Az egyik nap még álmodozol, a másik nap meg valóra válik az álom.” Így van ez Horváth Tamással, aki élete első Aréna koncertjére készül 2023. december 27-én, a Papp László Budapest Sportarénában! 2023. december 27. (szerda), 20.00 – Papp László Budapest Sportaréna Tamás zenész családba született, már kisgyerekként elvarázsolta a muzsikaszó, tudta, hogy a zenével lesz dolga. Soha nem adta fel álmait, pályafutása során sokat kísérletezett, míg végül megtalálta saját stílusát, amely elindította a siker útján. Megmérettette magát a Csillag születik, A Dal című műsorokban, és megnyerte a Sztárban sztár tévéműsort. Rendkívül pozitív személyiség, aki ezt az életszemléletet viszi át a zenéjébe is, dalainak fő üzenete pedig a „merd vállalni önmagad és vállald fel az érzéseidet”. Mára már milliók hallgatják a zenéjét, dalai közkedvelt slágerekké, koncertjei pedig rendre telt házas eseményekké válnak. Év végén első Aréna-beli koncertjére készül, amely más lesz, mint az eddigi koncertjei. Élete legnagyobb buliját ígéri rajongóinak 2023. december 27-én a Budapest Arénában, ahol hihetetlen látványvilággal, különleges hangzással, meglepetésekkel és persze a slágerek mellett új dalokkal is készül. Jegyek: https://horvath-tamas-arena.broadway.hu/2023-12-27-20-00 [2023.06.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.06.29.]

