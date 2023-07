Képgalériák • Tom Jones Budapest 2023 Tom Jones, az időgép kapitánya Budapesten lépett fel - képekben Nagy várakozás előzte meg a mostani Tom Jones koncertet, 2022-ben ugyanis a helyszínen tudtuk meg, hogy elmarad a koncert Tom Jones betegsége miatt. A mostani koncertet azonban megtartották, nem is akárhogy! Az MVM Dome-ban megtartott koncert színpadképe végtelenül egyszerű volt: minden különösebb klisé nélkül, hangszerek és minimális fénytechnika helyezkedett el a színpadon. Ma már természetesen egy ekkora helyszínen elképzelhetetlen pár óriáskivetítő, de a színpad hátterében látható nagy kivetítő és a két kisebb oldalsó kivetítőn kívül már-már puritánnak is nevezhetnénk a színpadképet.



Tom Jones nem is váratta meg a közönséget, 20:06-kor beindult a show.



A rémület ekkor ért: elképesztő rossz volt a kihangosítás. A főhős mellett csak az egyik gitárt hallottam, cserébe viszont azt nagyon. Épp azon gondolkodtam, hogy a hátralevő két órát hogy fogom kibírni, mert tapasztalatom szerint ebből már jó buli nem lesz. Nos, óriásit tévedtem!



A show nagyon beindult, a hangosítás nagyon hamar tökéletes lett ( ilyenkor vajon mi történik?), főhősünk pedig elemében volt nagyon.



Időutazáson vettünk részt. Sir Tom Jones visszarepített minket a hatvanas évekig, hogy aztán egy bő fél évszázad karrierjének markáns darabjait elénk tárja.



Jöttek is sorban a nagy slágerei, a What's New Pussycat-től a Sexbomb-ig, a Delilah-tól a Kiss-ig, és külön színpatikus volt, ahogy jópár dala eredeti előadójáról megemlékezett pár szóval.



Az énekes semmi extrát nem csinált, nem akarta lehozni a csillagokat az égről. Csupán azt tette, amit egész életében tett: énekelt, elképesztő energiával, tökéletesen. A hangja alapján bármennyit letagadhatna a 83 éves sztár, sőt, a sármja sem kopott meg. Amikor lement a színpadról, akkor lehetett látni, hogy kicsit nagypapis a járása. De mekkora mázlink van, hogy a mozgásán látszik a kor, de a hangján nem!



Az időgépünk sok zenei korszakot és sok stílust megmutatott nekünk. Volt boggie-woggie, rock&roll, pop, rock, funky, disco...autentikus hangzás kísérte végig. Nyilván a profi zenészek is megfelelő alázattal kísérték a főhőst, de a hangszerek és hangszinek is jó ízléssel voltak összeválogatva. Tom Jones 2023 koncert képekben - klikk a fotóra

A dobos pl. szinte dalonként cserélgette a pergőit, az aktuális dalhoz megfelelő soundot használva.



A technika elkényeztetett: nulla látenciával érkezett a kivetítő képe és a hang. Ez normális esetben fel sem tűnik, de sok koncerten a kép néhány miliszekundumos késése nagyon zavaró tud lenni.



Aztán amikor kiszálltunk az időgépből és véget ért a műsor, úgy éreztem, hogy az egész show 5 percnek tűnt, pedig két óra volt.



Kifelé, látva az elégedetten csillogó szemeket, az jutott eszembe, hogy ez az ember végül csak lehozott mindenkinek egy-egy csillagot.



Thank you, Sir Tom Jones! Sólyom Attila [2023.07.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat között az egyes komoly pén szolgáltatás [2023.06.30.]

gazda szolgáltatás [2023.06.30.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu