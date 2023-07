Zenefüred 2023 - Charlie, Tóth Vera és Kökény Attila is fellép Zenefüred címmel július 14-én pénteken több mint egy hónapon át tartó programsorozat kezdődik Balatonfüreden. A fellépők között lesz mások mellett Charlie, Tóth Vera, Kökény Attila, Zoltán Erika és Dolhai Attila. Augusztus 19-ig hét könnyűzenei és musicalkoncerttel várja az érdeklődőket a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ. A Zenefüred nyitóhétvégéjén, július 14-én pénteken Charlie, másnap, szombaton pedig a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái adnak műsort - közölték a szervezők az MTI-vel. Horváth Charlie műsorának címe: Az légy, aki vagy! A 75 éves énekes, aki a Generállal, a Tátrai Banddel, majd szólóban is rendkívül sikeres lett, a rock, a dzsessz, a blues, a soul és a funky műfajában is otthonosan mozog jellegzetes, rekedtes hangján előadott dalaival. Legutóbbi lemeze, a Mindenen túl 2020-ban jelent meg; mostani turnéja egyfajta összegzése több évtizedes életművének.



Július 15-én a Zenefüred színpadára a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái lépnek. A Magyar Örökség és Hungarikum-díjas 100 Tagú Cigányzenekar tagjai cigány származású muzsikusok, akik a komolyzene mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát is játszanak; zenei világuk átmenet a cigányzene, a komolyzene, a könnyűzene és a világzene között. Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal vettek részt közös produkcióban más műfajban tevékenykedő ismert előadókkal, és ezekből a találkozásokból mindig izgalmas, különleges koncertek születtek. Július 15-én a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái vezetésével operettgálát tartanak ismert slágerekkel a Budapesti Operettszínház két művésze, Szendy Szilvi és Peller Károly közreműködésével.



A Zenefüred további nyári programjában augusztus 2-án Tóth Vera, 5-én Kökény Attila és Rakonczai Viktor, 11-én Zoltán Erika, 13-án Dolhai Attila ad koncertet, végül augusztus 19-én a Sissi, a magyar királyné című nagyoperett lesz műsoron.



A Zenefüred koncertjeit a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ fedett szabadtéri színpadán, esős időben pedig az épület sportcsarnokában rendezik meg. MTI [2023.07.09.]

