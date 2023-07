Képgalériák • EFOTT 2023 péntelk képek EFOTT 2023 beszámoló - ez történt pénteken, képek Igazi legendák, sorozatos deja vu érzés és az ivóvíz hiánya - ilyen volt a 2023-as EFOTT fesztivál harmadik napja. Legends koncert Legends címmel rendeztek koncertet az EFOTT-on. Nem lehetett tudni, hogy pontosan mi várható, csak hogy régi legendás és mai előadók együtt fognak régi slágereket énekelni. Különösebb érdeklődést nem ébresztett a koncert, talán csak túl korán volt: este hatkor néhány százan fogadták Csepregi Évát és Végvári Ádámot. Őket az Abrakazabra zenekar, illetve az SZFE hallgatóinak tánckara kísérte, és valóban legendás slágereket énekeltek (Holnap hajnalig, Nyár van, Santa Maria). Ezután jött egy fiatal páros: Lábas Viki és Columbo adták elő a 220 felett című dalt. Ez nem volt rossz, de különleges sem: a Neoton-slágerek előadása fiatal előadók által amúgy is állandó témája a tévés revüműsoroknak. Karácsony János "James"-t most először láttuk zenélni, és ezért igazi különleges élmény volt élőben "LGT"-t hallani, főleg, hogy a vokalista-énekesek is elképesztően jók voltak. Ezután a BSW jött az Embertelen dallal, hát, egynek elment, de azért vicces volt LGT-t hallgatni azoktól, akik két napja pontosan ugyanitt például a Csöcsök és segg, illetve BAZ+ című dalokkal nyomultak (lényegesen nagyobb sikerrel). Zalatnay Cini következett, az egyetemista közönség tátott szájjal nézte a Tölcsért csinálok a kezemből című dal előadását. Dr BRS legalább ismerős volt mindenkinek, amikor a Hosszú, forró nyárban rappelt (deja vu: Dr BRS szerdán is vendégszerepelt, akkor Krisz Rudi mellett). Végül a fiatal előadók hatan együtt elénekelték, hogy Neked írom a dalt, ez már kifejezetten kínos volt, láthatóan nekik is és a közönségnek is, amin semmit sem javított a Zene nélkül mit érek én című, elképesztően elcsépelt dal előadása sem. Körülmények Elképesztő, szerintem szabálytalan is, hogy nincs se ivóvíz, se kézmosási lehetőség a fesztivál területén. Auchan: amikor még nyitva van, akkor légkondícionált, én a fiatalok helyében egész nap ott tölteném az időt. A választék nagy, az árak alacsonyak, a kiszolgálás gyors, húsz perccel a Wellhello előtt még bőven el tudunk menni vásárolni egyet. A HÖOK-Mytea sátor egyáltalán nem szellőzik: felülről és oldalról szinte teljesen zárt. Amit ott kifújnak, az mind összegyűlik, legyen az szárazjég a színpad felől, cigaretta, szén-dioxid vagy Covid, megmarad minden egy légtérben, a közönség beszívja és újra kifújja. A fesztivál divatékszere a Jägermeister nyaklánc. Elsőre poénnak tűnt és jól is néz ki, de a sokadik alkalom után rájöttem, hogy nyilván reklámeszközként osztogatják. Esti koncertek A Wellhello 11. alkalommal lépett fel az EFOTT-on és a szokásos dinamikus előadásukat hozták, az új dalaik is jók. Deja vu: egy dal rövid, mulatós stílusú előadását a BSW is elsütötte ugyanitt (BSW: Yaay - Wellhello: Gecigránát). A Wellhello után mi a minden oldalról zárt Mytea sátorban folytattuk a szórakozást (amíg bírtuk levegővel), a hagyományos diszkós fellépők műsorával. Gábor Betti Desperado-slágerei húsz évvel ezelőtt is és most is tetszettek, Josh-sal is jó párost alkottak. Az élő zene csábítása az elmúlt évtizedekben sikeresen elkerülte viszont Kozsót, aki 2023-ban is két táncoslánnyal és full playback előadással haknizik, a mikrofont éneklésre nem, csak a közönség bíztatására használja. Bátorságra utal viszont, hogy a műsora közepén lement a közönség, a részeg, tomboló fiatalok tömegének a kellős középébe... A Kozmix bezzeg élőben énekelt, zenészek voltak a színpadon, valamint táncos lányok tűzzel és angyalszárnnyal. Lányi Lala elképesztően jól őrzi a formáját: mi húsz évvel ezelőtt is láttuk már őket, azóta is többször, és a pasas semmit sem öregedett. Ugyanúgy néz ki, a hangja ugyanolyan jó, a lendülete ugyanolyan nagy, a műsoruk az EFOTT egyik fénypontja volt: nagyobb színpadon (friss levegőn!) még jobb lett volna. Végül a Halott Pénz, akik a Wellhellohoz hasonlóan régóta állandó szereplői a fesztiváloknak. Látszott is, hogy unják: Marsalkó Dávid még önmagához képest is enervált volt, Járai Márkot pedig rosszul hangosították ki és alig hallatszott. Ha mégis kapott valami lendületet a közönség, az összes dal végén fél percre lekapcsolt hang és lekapcsolt fény megállította az egészet - minden dal végén úgy tűnt, hogy vége a koncertnek. (Deja vu: a közönség leguggoltatását a Halott Pénz előtt a BSW és a Honeybeast is eljátszotta már csak itt az EFOTT-on is. Tudom, hogy ez egy régi Halott Pénz műsorelem, ennyi idő kellett, hogy mások is átvegyék.) Folytatása következik az utolsó nappal és óriási sztárokkal szombaton is, mások mellett jön a Follow the Flow, ByeAlex, Azahriah, Horváth Tamás, Majka, az Irie Maffia, Ivan and the Parazol és sokan mások. Tóth Noémi és Szatmári Péter EFOTT 2023 péntelk képek - klikk a fotóra [2023.07.16.]