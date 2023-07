Jön a Tribute Maraton 2023 Foo Fighters, Linkin Park, Rage Against The Machine, Metallica, AC/DC... és akkor csak párat említettünk abból a 24 zenekarból, akiknek a klasszikusai kihagyhatatlanná teszik az Arzenál nyári Tribute Maratonját. Nyitása óta a soroksári úti Arzenál elektronikus zenei partihelyként bőven bizonyította már létjogosultságát. Olyannyira, hogy mindenféle túlzás nélkül mondhatjuk: a klub a budapesti éjszakai élet megkerülhetetlen szórakozóhelyévé vált. Ezek után nem csoda, hogy a legtöbbekből óriási lelkesedést váltott ki, amikor bejelentették az élőzenei produkciók befogadásának ötletét. A hír azért elképesztően örvendetes, mert az elmúlt években a koncertképes helyek száma drasztikusan lecsökkent. Az olyan placcok bezárását, mint a Kuplung, a Mika Tivadar Mulató vagy a Gozsdu Manó Klub leginkább az underground képviselői sínylették meg.



A kezdeményezés sikeresen megvalósult, erről egy szakmai nyíltnap keretei között már meg is győződhettek az érdeklődők. A nyitóhét további részében élesben is tesztelték a színpadokat olyan előadók közreműködésével, mint a Sőr és Fű, Killakikitt, Funktasztikus, a Tündérvese vagy az említett tribute fesztivál warmup-ján fellépő bandák.



...és ha már a Tribute Maratonnál tartunk! Július 20. és 22. között az Arzenál ad otthont az ország legnagyobb tribute fesztiváljának. A rendezvény három napja alatt jobbnál jobb zenekarok váltják egymást a két színpadon kora estétől egészen hajnalig. Akár a dallamosabb, akár a keményebb vonalat bírod, itt garantáltan találsz fogadra füledre valót. Az ütős dalokból álló műsor mellett több fellépő készül némi extrával feldobni az Arzenálos bulit, számíthatunk például különleges látványtechnikára a Feuer Freitől (Rammstein) vagy meglepetés színpadi show-ra a Mürderheadtől (Motörhead). A koncertek utáni levezetésre is lesz lehetőség, a brutális afterről Deez gondoskodik 01:00-tól a Teraszon csütörtöktől szombatig.



Ha nem szeretnél lemaradni kedvenceidről, erősen ajánlott bebiztosítani a helyedet! Menj rá az elővételes jegyekre vagy bérletekre, ugyanis a super early bird kategóriába tartozók már mind elmentek, de az early bird belépők is elképesztő sebességgel fogynak! [2023.07.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu