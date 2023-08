Fergeteg Partyval zárják a nyarat Siófokon szeptember 1-jén A kiváló hangulatról DJ Dominique, a Groovehouse, Korda György és Balázs Klári valamint Csordás Tibi gondoskodik Zárd le méltó módon a nyár utolsó napjait, és bulizz egy nagyot a Balaton legszebb fehér homokos partján! A fantasztikus koncertek és a kedvenc dalaid garantáltan önfeledt kikapcsolódást ígérnek szeptember 1-jén a siófoki Plázson egészen hajnalig! A Nagyszínpadon két fergeteges nagykoncerttel készülnek a szervezők. A házigazda ezúttal is Dj Dominique! Az önfeledt hangulat felelőse Korda György és Balázs Klári, valamint egy különleges jubileumi koncerttel megünnepeljük a Groovehouse zenekar 25. születésnapját is. Az after partyn Csordás Tibi (Fiesta), Dj Thomx és Dénes Tamás gondoskodik arról, hogy igazán felejthetetlen legyen ez az este. Gyere, és légy részese ennek a megismételhetetlen éjszakának! KAPUNYITÁS: 18:00 SZTÁRVENDÉGEK: - Groovehouse - Korda György és Balázs Klári AFTER PARTY: - Csordás Tibi (Fiesta)

- Dj Thomx

- Dénes Tamás HÁZIGAZDA: - Dj Dominique JEGYVÁSÁRLÁS: Álló jegyek: - Előzetes regisztrációval ingyenes Regisztráció: https://retroradio.hu/nyarzaro/

(A jegyek száma korlátozott! Egy e-mail címről maximum 2 db belépőjegy igénylése lehetséges.)

- A helyszínen: 5.000 Ft VIP jegyek: - Early Bird: 6.500 Ft

- Elővételben: 8.500 Ft

- A helyszínen: 10.000 Ft

További információ: https://www.facebook.com/events/213512808264092