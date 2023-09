Best of Presser Gábor, ötlemezes válogatás jelenik meg tlemezes életműsorozatban jelenteti meg a 75 éves Presser Gábor pályafutásának népszerű dalait a Hungaroton. A kiadványok az Omega- és LGT-számok mellett a színházi munkákból, és más előadóknak írt szerzeményekből is válogatnak. Presser Gábor a honlapjának adatai szerint a színpadi műveken kívül mintegy hatszáz dalt írt eddig. A Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész játszott az Omegában (1967-1971), majd megalapította a Locomotiv GT-t, amely Somló Tamás haláláig, 2016-ig létezett. Sikeres musicalek (Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról; A padlás) és filmzenék (Ripacsok) szerzője, aki szólóalbumai mellett mások mellett Kovács Katinak, Zoránnak, Katona Klárinak, Rúzsa Magdinak és Falusi Mariannak írt lemezeket.

Presser Gábor szerzői és előadói művei 1967-től 1993-ig jelentek meg a Hungarotonnál, a szeptember 29-ig megjelenő 5 CD-s sorozat ezekből a felvételekből válogat.



A már elérhető első lemez Presser Gábornak az Omega együttesben írt dalaiból szemezget. Szerepel a CD-n mások mellett a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék, a Régi csibészek, a Tízezer lépés vagy a Gyöngyhajú lány.



Szintén kapható már a kétrészes LGT-válogatás első darabja, a második a jövő héten jön ki. Az LGT-dalok sorában hallható például a Ringasd el magad; az Ezüst nyár; a Szólj rám, ha hangosan énekelek; a Neked írom a dalt; a Mindenki; A Kicsi, a Nagy, az Arthur és az Indián; a Jó barátok vagyunk; a Mindenki másképp csinálja; A rádió; a Nem adom fel; a Boksz; az Embertelen dal; a Zenevonat; vagy a Kinn is vagyok, benn is vagyok.



Presser Gábor a Vígszínház zenei vezetője is, több zenés darabot komponált, emellett számos magyar előadónak írt dalokat az elmúlt évtizedekben. A sorozat negyedik és ötödik, szeptember 22-én és 29-én megjelenő albumain hallható a színházi sikerek közül többek közt a Születésnapodra, a Hazudj valami szépet, a Szilvásgombóc, a Fényév távolság, a másoknak írt dalok sorából a Mikor elindul a vonat (Demjén Ferenc előadásában), a Rock and roller (Kovács Kati), az Apám hitte (Zorán), a Mondd, kis kócos (Komár László), a Miért ne? (Katona Klári), az Egyedül nem megy (Kern András és Garas Dezső), a Nem tudtam, hogy így fáj (Révész Sándor), a Csak a szívemet teszem eléd (Vikidál Gyula), saját szólószerzeményei közül pedig a La Baletta No. 2.



Az öt CD-ből álló életműsorozat egyenként jelenik meg, a későbbiekben egyben, díszdobozban is megrendelhető lesz.

Presser Gábor szeptember 30-án és október 1-jén is fellép a Sportarénában Még 1+1 címmel, új zenés darabja, a Pinokkió pedig decemberben debütál a Vígszínházban. MTI [2023.09.12.]

