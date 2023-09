Quimby - Class & Roll az MVM Dome-ban: jegyek itt! A Quimby 33 év után sem hagy fel a kísérletezéssel. 2018-ban már egyszer bebizonyították, a klasszikus zene és a rock and roll nem is áll olyan távol egymástól, 2024. március 9-én pedig ismét beengedik a klasszikus hangzást a világukba. A Danubia Zenekarral és Balassa Krisztián karmesterrel kiegészülve az MVM DOME-ban adnak koncertet, ahol a színtiszta Quimby rock and roll mellett a zenekar több dala nagyzenekari átiratban fog megszólalni. Márciusig a csapat szünetelteti a koncertezést, és minden energiáját a Class&Roll koncertre összpontosítja, hogy egy igazán különleges produkcióval léphessenek a közönség elé.

Több mint három évtized telt el azóta, hogy a Quimby a dunaújvárosi próbateremből kiszabadulva előbb felfalta a budapesti éjszakát, majd módszeresen elcsavarta nemcsak Magyarország, de Európa fejét is. A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár), Gerdesits Ferenc (dob) alkotta hatosfogat eddig tizenhat csapongó lemezzel hagyott kitörölhetetlen nyomot a magyar könnyűzenében, miközben az évek során kialakította saját, összetéveszthetetlen hangját. Az ország egyik első számú koncertzenekara, az összetéveszthetetlen zenei hangzású Quimby március 9-én az MVM Dome színpadára ülteti a szimfonikus hangszerelést és a rock and roll attitűdöt. „Amikor 2018-ban a Margitszigeten lejöttünk a színpadról rögtön eldöntöttük, a Class&Roll-t ki szeretnénk bővíteni, hogy még több embernek megmutathassuk. Az a nyarunk már tele volt, majd jöttek a lezárások. Most azonban eljött az alkalom! A klasszikus zenei átiratok mellett színtiszta Quimby dalokat is játszunk majd a koncerten. Ezek úgy fognak megszólalni, mint amikor a stúdióban feljátszottuk őket, hiszen ott lesz velünk élőben egy fúvós szekciói is” – meséli Varga Livius. A Class&Roll karmestere Balassa Krisztián lesz, a zenei átiratokat Ott Rezső zeneszerző készíti. Áradó és lüktető szimfonikus szekció, nagyzenekari Halleluja és színtiszta Quimby rock and roll március 9-én az MVM Dome-ban. Közreműködők: A Quimby zenekar tagjai:

Kiss Tibor (ének, gitár)

Varga Livius (ütőhagszerek, vokál)

Balanyi Szilárd (billentyűk)

Kárpáti József (trombita)

Mikuli Ferenc (basszusgitár)

Gerdesits Ferenc (dobok) Továbbá:

Vastag Gábor (gitár)

Tóth Sándor (szaxofon)

Danubia Zenekar

Balassa Krisztián - karmester