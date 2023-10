A Quimby-vel zártuk a nyarat, ami még most is melegséget idéz a szívünkben Kánikula, tikkasztó hőség, izzadt emberszag, gyöngyöző homlokok és borok. Egy hónap távlatából is minden emlék élénk a Quimby augusztus végi, Budapest Park koncertjéről. A közönség soraiban többen a tavaly októberi koncertet emlegették, amikor utoljára álltunk ugyanígy, ugyanitt. Vagy mégsem? Akkor eső, hideg, még a bor sem esett olyan jól, na de a zene… A Quimby nem tud hibázni. Legalábbis mi, a rajongók így érezzük (más meg nem számít). Ez az a koncert, ahol, ha semmi nem lenne a színpadon, nem látnák a Led-falat, a fényeket, akkor is ugyanígy élveznénk. Kiss Tibi elkezd énekelni – ezúttal a Hol volt, hol nem volt-al kezdett – és megáll az idő. Vagy épp visszapereg 10, 20, 30 évvel, kinek hogy… Quimby koncert képekben - klikk a fotóra

A Quimby zenéje már több mint három évtizede megunhatatlan és bőven van miből válogatni: Ajjajjaj, Autó egy szerpentinen, Sehol se talállak, Legyen vörös, Lámpást, ha gyújtok, Kivándorló blues, vagy épp a Forradalmat és a Most múlik pontosan. Persze, hogy mint felcsendült azon az augusztus végi, tikkasztó meleg péntek estén. Lehetne fejtegetni, hogy miért szeretjük ezeket a dalokat. Van egy korosztály, akiknek minden akkordhoz egy-egy emlék tapad, de a fiatalok is ott voltak, akik a Park felé haladva még épp Carson Comát hallgattak. (Ez nem feltételezés. Az egyik srác tényleg ezt mesélte.) Kiss Tibiék már generációkon átívelő közönséggel bírnak. Noha, az ütő sokakban megállt, amikor Livius magához ragadta a mikrofont, hogy bejelenteni valójuk van, de azt inkább mondja el Tibi… Kis hatásszünet után aztán jött a bejelentés: most egy rövid pihenőt tartanak, de legközelebb 2024 március 9-én, az MVM Dome-ban állnak újra közönség elé egy szimfonikus Class &Roll koncerttel, a Danubia Zenekar közreműködésével.

„Kicsi ország körbejártam minden bokrodat

Hírül vittem azt, hogy éltem és a gyorsvonat

Húz el engem innen, de már nem tudom hová

Jön valaki utánam és az majd tovább gondolá – lálálá…” M. A.

